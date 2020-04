El govern valencià avisa que l'aigua de Xeraco no és apta per al consum humà

La Conselleria de Sanitat Universal ha determinat que l'aigua subministrada al municipi de Xeraco, a la comarca de Safor, no és apta per a consum humà ni per cuinar amb ella. Així ho ha comunicat l'ajuntament de la localitat a través de les seves xarxes socials.El consistori ha advertit que l'aigua té la qualificació de no apta per al consum ni per cuinar, però sí per al seu ús en la higiene, ha puntualitzat. A més, tampoc es pot beure l'aigua passada per filtres d'osmosi.Xeraco adverteix així a la seva població després d'haver rebut un requeriment de, en concret, l'autoritat sanitària de centre de Salut Pública de Gandia. L'Ajuntament ha aclarit que aquesta incidència "no té res a veure" amb el coronavirus i ha assegurat a més que "està dedicant tots els seus esforços a donar solució a aquesta afecció i poder subministrar aigua de qualitat als seus veïns".

