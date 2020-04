El govern espanyol destaca l'«evolució favorable» de la crisi per justificar el desconfinament

El màxim responsable del comitè tècnic del govern espanyol en la crisi del coronavirus, Fernando Simón, ha apuntat aquest dissabte que les dades de contagiats i víctimes mortals - 378 en les darreres 24 hores a l'Estat - indiquen una "evolució favorable" en el control de la pandèmia. Simón ha subratllat que, per tercer dia consecutiu, les estadístiques indiquen menys de 400 defuncions diàries. "Ens situen en una evolució de l'epidèmia de possible control", ha recalcat Simón.El govern espanyol ha estudiat durant la reunió d'avui a la Moncloa mesures sobre el desconfinament després que ja anunciés que la desescalada es faria de forma asimètrica en funció dels territoris. Ara bé, la decisió de l'Estat de centralitzar i dirigir les mesures que es prendran a partir d'ara no ha agradat les comunitats autònomes, especialment Catalunya.La consellera de Salut, Alba Vergés, va afirmar després del comitè interterritorial de sanitat d'aquest divendres, que el Govern "no esperaria assegut" davant les decisions preses per altres . La Generalitat descarta la fórmula del desconfinament per províncies, com proposa el Ministeri de Sanitat, i planteja fer-lo per àrees bàsiques de salut , per atendre millor la diversitat del territori català.Respecte a la realització dels tests ràpids i d'anticossos que s'estan repartint entre les diferents comunitats autònomes, Simón ha anunciat que en les properes hores el govern espanyol publicarà una guia especificant en quins casos cal utilitzar-los. Mentre aquest document no es faci públic seguiran manant els criteris ja prescrits per Sanitat des de l'inici.El govern espanyol té previst canviar a partir d'aquest diumenge el format de les compareixences del comitè tècnic que informa de les novetats en la gestió de la crisi del coronavirus per cedir més protagonisme als professionals de l'àmbit sanitari. L'executiu de Pedro Sánchez intentarà tancar així la polèmica sobre els missatges difosos pels comandaments de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, i modificar la imatge transmesa fins al moment.La intervenció del general José Manuel Santiago, número dos de la Guàrdia Civil, ha sonat com un comiat públic. Santiago, protagonista de la polèmica sobre el control de la crítica al govern espanyol a les xarxes socials, ha detallat que el cos armat ha dedicat les últimes setmanes a desenvolupar "un esforç important per garantir el normal funcionament dels serveis essencials". La compareixença del màxim responsable de la Policia Nacional, que ha destacat el "patriotisme" en la resposta a la pandèmia, també ha servit per fer balanç de les últimes sis setmanes.

