Els Mossos enxampen un «youtuber» que s'infiltrava en classes virtuals i penjava les imatges al seu canal

Els Mossos d'Esquadra han detectat el cas d'un conegut youtuber que s'ha infiltrat en videoconferències d'un centre educatiu de Girona i ha fet bromes tot interrompent les classes. Després hauria penjat les imatges dels fets al seu canal de Youtuber, tot i que en els vídeos no s'identifica de quin centre es tracta.Segons fonts policials consultades per ACN, el jove sol penjar vídeo amb bromes a altres persones, i ara amb el confinament ha buscat una via diferent per seguir fent les seves "gamberrades". A més, afirmen que el "problema principal" és que les claus d'accés a la sessió són facilitades pels mateixos alumnes a través de xarxes socials.En aquesta direcció, el cos de Mossos ha enviat una carta a diversos centres educatius del Gironès avisant que "ha tingut coneixement que alguns joves s'infiltren en aules virtuals per fer mofa i distorsionar les classes". Per això, demana al professiorat recordi als alumnes que les contrasenyes per accedir-hi són "personals i intransferibles".A més, la policia catalana recorda que la gravació d'una videoconferència educativa i la seva publicació a xarxes sense el consentiment d'alumnat i centre educatiu és un delicte. També ho és facilitar l'accés a persones no autoritzades.

