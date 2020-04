Vergés descarta el desconfinament per províncies i proposa fer-lo per àrees bàsiques de salut

🔊 La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit a @elsuplement que la descentralització és essencial per poder resoldre la crisi i que hi ha d'haver un desconfinament gradual i amb possibilitat de regressióhttps://t.co/o6GT9GVHJB — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) April 25, 2020

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest dissabte que el Govern proposarà un desconfinament segons regions sanitàries i àrees bàsiques de salut. Així ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha demanat "prudència" malgrat la baixada de pacients ingressats a les UCI i el lleuger descens de morts diàries. A nivell sanitari, Catalunya està dividida en set regions sanitàries -Barcelona, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Girona, Lleida i Terres de l'Ebre- que a la vegada estan formades per àrees bàsiques de salut, que conformen municipis, barris o una sola localitat, segons la zona. L'executiu espanyol, que gestiona la crisi de manera centralitzada , ha plantejat un desconfinament per províncies o per comunitats autònomes.Segons la titular de Salut, en les reunions impulsades pel Ministeri de Sanitat amb les Comunitats Autònomes tan sols se'ls demana informació "en lloc de fer coses que ens ajudin". En aquesta direcció, Vergés ha defensat que les crisis es gestionin de manera descentralitzada, tot assegurant que la centralització "no està anant bé per a gestionar-ho tot".Respecte al desconfinament dels nens i nenes, Vergés ha apuntat que malgrat l'Estat hagi precisat que podran sortir entre les 9 h i les 21 h, la Generalitat recomanarà seguir les indicacions que plantejava la seva proposta, basada en la sortida per franges. Per defensar aquest mètode, la consellera s'ha preguntat "com es controlarà que la gent surt una hora?".

