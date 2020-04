El Tibidabo presenta un ERTO al 88% dels seus treballadors

El parc d'atraccions del Tibibado de Barcelona ha presentat un Expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) al 88% dels seus 264 treballadors en plantilla, en el qual s'han vist afectats 231, davant l'increment de la durada de l'estat d'alarma i la impossibilitat de desenvolupar l'activitat.Segons un comunicat que el Comitè d'Empresa de PATSA ha distribuït entre els empleats, els representants dels treballadors han acordat amb la Direcció una sèrie de mesures de millora i complementació, entre les quals es troben garantir el 100% el salari fix a tots els treballadors afectats.Aquestes mesures també inclouen la garantia del 100% del cobrament de pagues extres, el manteniment de les vacances, la paga de setembre, l'avançament de quantitats meritades quan sigui necessari, continuar d'alta al Portal Corporatiu, i seguir abonant la quota de la mútua mèdica ASISA, així com la totalitat de les cotitzacions a la Seguretat Social que corresponguin.La suspensió de contractes serà amb caràcter retroactiu des de l'1 d'abril, entrarà en vigor quan sigui aprovat per l'autoritat laboral i finalitzarà quan s'acabi l'estat d'alarma i les mesures que es puguin plantejar, com la limitació d'aforament en espais públics; durant aquest període i mentre no hi hagi activitat al parc es mantindran les mesures acordades.Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que, vist que la situació d'estat d'alarma s'allargava, l'empresa ha determinat que era un cost "massa fort" mantenir el parc tancat durant tant temps, la qual cosa portaria a un ressentiment de l'empresa, que podria repercutir a mesures més greus.Aquestes mateixes fonts han assegurat que han aconseguit "el millor acord possible", han destacat que el període de negociació ha estat ràpid i telemàtic, i els representants dels treballadors sostenen que aquest acord els permet albergar l'esperança que sigui suficient perquè no siguin necessàries altres mesures.El Comitè d'Empresa crearà una Comissió de Seguiment per garantir i agilitar al més aviat possible la reincorporació de la plantilla a la normalitat quan la situació ho requereixi, a mesura que avanci el desconfinamiento, i també han acordat crear una Oficina Virtual de Recursos Humans per orientar els passos a seguir.

