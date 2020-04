La Lliga dona per fet el descens de l'Espanyol si la temporada no es reprèn

Mal panorama per a l'RCD Espanyol. El president de la Lliga de futbol, Javier Tebas, ha assegurat aquest divendres que "hi haurà descensos" aquesta temporada, i que no s'ampliarà la Primera divisió. L'Espanyol és ara mateix, amb la competició aturada pel confinament, el cuer de la màxima categoria del futbol espanyol, per la qual cosa baixaria automàticament a Segona si no es pogués completar la temporada.Tebas, no obstant, no treballa en aquesta hipòtesi. En un col·loqui virtual aquest divendres, i preguntat per l'opció que no es puguin jugar les 11 jornades pendents, ha assegurat que a dia d'avui la Lliga no es planteja "aquest escenari". "Ni la UEFA ni la Lliga ho tenim plantejat. Fins al 31 de juliol segur que podem jugar i fins i tot es podria allargar una mica més. Estic convençut que acabarem la temporada i tindrem espai per fer la propera i acabar-la a temps", ha assenyalat.

