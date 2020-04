Dr Deborah Birx reacts as President Donald Trump calls for studies of using UV light and disinfectant intravenously to fight #Coronavirus.



Excellent camera work.pic.twitter.com/cokXUGBBiP — Richard Chambers (@newschambers) April 24, 2020

Deborah Birx s'ha fet famosa arreu del món, probablement de la forma que menys hauria volgut. La coordinadora del grup de treball per la lluita contra la Covid-19 del govern dels EUA ha reaccionat amb un visible gest d'estupefacció quan el president del país, Donald Trump, ha plantejat injectar desinfectant a les persones infectades per combatre el virus.La seva expressió ha estat captada al moment per un dels càmeres que cobrien la compareixença de Trump, que ha fet un zoom per apropar el seu rostre, en unes imatges que s'han fet virals.

