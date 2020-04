«Són obsolets»: les bases de Podem Catalunya es desmarquen de l'aval dels comuns als pressupostos

Els comuns tenien coll avall que facilitarien l'aprovació dels pressupostos, com finalment han fet en el debat d'aquest divendres al Parlament . L'acord era públic i només calia perfilar-ne les esmenes, discutides en una última reunió aquest dijous a la conselleria d'Economia, on també es va parlar de com es modificaran els comptes a partir d'ara per fer front als efectes de la crisi. Ara bé, el grup parlamentari sabia que dins la coalició de Catalunya en Comú Podem no hi havia un aval unànime a la decisió. De fet, aquesta setmana va rebre un darrer clam de les bases de Podem Catalunya -en un document firmat el dimarts 21 d'abril i al qual ha tingut accés- en el qual es reclamava a la direcció que no s'oferís suport al Govern per aprovar els pressupostos.El comunicat, elaborat pel cercle de sanitat de Podem Catalunya -integrat per una quarantena d'inscrits-, detalla amb rotunditat una petició: que el grup parlamentari "faci tot el possible per a la desestimació dels comptes". Segons el cercle de sanitat de la formació morada, els pressupostos elaborats el desembre passat ja eren "insuficients i antisocials" i, després de la pandèmia del coronavirus, s'han convertit en "inoportuns i obsolets". "No ho podem ni ho hem d'acceptar", exposa el comunicat de les bases.La demanda elevada al grup parlamentari també inclou la petició de centrar-se en la negociació d'uns nous pressupostos per al 2021, un cop "es disposi d'una anàlisi de la realitat concreta" de la pandèmia i els seus efectes. "La ciutadania que ens dona suport, les capes més desafavorides de la societat, del nostre poble, no entendrien la nostra abstenció-llum verda als pressupostos", exposa la súplica feta pel cercle de sanitat de Podem Catalunya. El grup parlamentari, liderat per Jéssica Albiach, no va canviar la seva decisió malgrat tenir coneixement aquesta setmana del document.Albiach, presidenta del grup parlamentari des de la marxa de Xavier Domènech i integrada a l'estructura dels comuns, procedeix de Podem, com els diputats Lucas Ferro, Yolanda López i Conchi Abellán, que avui han donat suport a la validació dels comptes per vot delegat. Abellán, amb l'aval de comuns i Podem estatal, es postula per liderar Podem després de l'última crisi interna a la formació, per la destitució forçada de Noe Bail. En el debat parlamentari d'aquest divendres , els comuns han defensat que els pressupostos eren "la millor eina per tenir un pla de xoc", per bé que Albiach ha estat exigent i crítica amb el Govern de Junts per Catalunya i ERC.

