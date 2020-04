UGT prepara un ERTO pel coronavirus

UGT negocia amb el comitè d'empresa un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per fer front a la crisi que ha ocasionat el coronavirus, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat el secretari general de la formació a Catalunya, Camil Ros. D'acord amb aquesta informació, l'expedient afectarà tots els centres de treball del sindicat a Catalunya.Atès que les converses amb el comitè estan en marxa, Ros ha declinat concretar quants treballadors o quantes seus del sindicat resultaran afectades. En tot cas, sí ha dit que la mesura, que té l'objectiu d'adaptar-se a la realitat econòmica que ha comportat la pandèmia, no l'ha pres l'UGT de Catalunya en exclusiva, sinó que és d'abast estatal. Ros ha garantit que el servei d'atenció als afiliats afectats en l'àmbit laboral per la Covid-19 “continuarà actiu al 100%”.Així, Ros ha explicat que hi ha altres seccions del sindicat que sí han vist com disminuïa l'activitat a causa de la pandèmia. Són aquestes seccions les que els dirigents sindicals miren per adaptar l'estructura de l'entitat a la nova realitat. El secretari general de l'UGT ha afegit, però, que “cap afectació serà total”.El secretari general de l'UGT també ha indicat que la durada i l'afectació de l'ERTO s'ha d'acabar de definir, però, en tot cas, “ha de ser gradual” per poder tornar a augmentar la capacitat de resposta del sindicat si la crisi remet.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor