Salut, sobre el desconfinament: «No esperarem asseguts que les decisions les prenguin altres»

"No som una gestora del sistema de salut". Visiblement molesta, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha retret al Ministeri de Sanitat la centralització del desconfinament que preveu fer el govern espanyol. En una roda de premsa aquesta tarda des del Departament, Vergés ha deixat clar que el Govern "no esperarà assegut que les decisions les prenguin uns altres", ha denunciat que l'estat d'alarma "no funciona ni funcionarà" i que la improvisació que arriba de la Moncloa "fa mal a la gent". "La crisi no es pot centralitzar ni a Espanya ni a Catalunya", ha insistit la consellera de Salut.Segons ha explicat Vergés, la reunió convocada pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, no ha servit perquè l'Estat ofereixi res a les autonomies, ni tampoc per establir criteris que ajudin a prendre decisions. "L'únic que hem rebut és la petició d'informació per poder crear un quadre de comandament per prendre decisions des de Madrid", ha explicat la consellera, que ha estat molt crítica amb la centralització que des de l'inici de la crisi ha imposat el govern espanyol i ha ressaltat que des del Govern s'està treballant de manera coordinada amb el territori. "Les decisions seran territorialitzades o no seran", ha remarcat la consellera.En aquesta situació, el Govern preveu saltar-se l'estat d'alarma i prendre decisions que, a dia d'avui, les centralitza Madrid? "No ens volem saltar res", ha admès Vergés, però ha volgut reclamar "corresponsabilitat" al govern espanyol i ha recordat que el Departament de Salut fa setmanes que treballa en coordinació amb els experts per preparar el desconfinament. Un desconfinament, ha apuntat Vergés, que el govern espanyol ha plantejat que sigui "asimètric" i "per província". "Això ja ens ha sorprès, a nosaltres les províncies no ens serveixen com a unitat territorial", ha lamentat la consellera.Vergés ha repassat les decisions unilaterals que ha pres l'Estat en la crisi del coronavirus i ha recordat que fa setmanes que s'està treballant per preparar el desconfinament. "En aquestes setmanes que venen demanem prudència i hem explicat totes les decisions", ha apuntat la consellera de Salut, que ha dit que les mesures que s'han adoptat s'han pres per protegir la salut de tothom, especialment dels més vulnerables. "Ens hem hagut de preparar en temps rècord", ha dit la consellera, que ha assegurat que s'ha pogut "controlar" l'epidèmia.En la reunió d'aquesta tarda el govern espanyol ha plantejat els criteris per abordar el desconfinament. Són quatre: la capacitat assistencial del sistema sanitari, el nivell de vigilància epidemiològica, els mecanismes per identificar de manera precoç els nous casos i les mesures de protecció col·lectiva que cal tenir preparades per evitar nous brots. "A partir d'aquests criteris i sota la direcció del govern es començarà a treballar en la desescalada", ha remarcat Salvador Illa.El govern espanyol mantindrà la centralització i "dirigirà" la fase de transició cap a la "nova normalitat". En la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest divendres, Illa ha explicat que el paper de les comunitats autònomes es limitarà a fer "propostes i plantejaments" sobre com ha de ser aquesta desescalada, que ha de començar a mitjans de maig i s'aplicarà de manera asimètrica, però que estarà pilotada pel govern espanyol en base diversos "criteris i marcadors". "La fase de transició serà complexa i exigirà el millor de totes les institucions i administracions", ha ressaltat Illa.El govern espanyol ha insistit des de l'inici de la crisi que el coronavirus no entén de territoris. Aquest eslògan ha servit per justificar mesures homogènies a tots els territoris de l'Estat, tant aquells més afectats com Madrid o Catalunya, com altres on la crisi no ha tingut un impacte tan profund. El desconfinament, però, sí que entendrà de territoris i per això serà asimètric. Això no vol dir necessàriament per comunitats autònomes o províncies, sinó que l'aixecament de restriccions es podria fer de manera més local en funció de la situació de l'epidèmia en cada zona. En tot cas, qui pilotarà la desecalada serà, també, la Moncloa.

