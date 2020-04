Barcelona preveu que els adolescents també puguin sortir a passejar

L'Ajuntament de Barcelona ha proclamat aquest divendres que permetrà que els adolescents entre 15 i 18 anys també puguin sortir a fer passejades, de la mateixa forma que podran sortir a partir de diumenge els menors de 14 anys, segons el decret anunciat pel govern espanyol aquesta setmana i que es publicarà aquest dissabte.En concret, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat aquest divendres que l'ajuntament preveu "modular i adaptar a la realitat" de Barcelona el decret. Fins ara, els joves d'entre 15 i 18 anys poden sortir al carrer, però només a fer el mateix tipus d'activitats incloses en l'estat d'alarma per als adults, com ara anar a comprar aliments o medecines o a treure diners al banc, però no pas a fer passejades."Farem una adaptació a la realitat de Barcelona amb aquest matís", ha dit Batlle, que ha recordat que els adolescents ja tenen dret a sortir amb les condicions dels adults. També aquest divendres, d'altra banda, l'ajuntament havia assenyalat que no plantejaria modificacions de moment als plans del govern espanyol, per no generar confusió als veïnsFins que no es publiqui el text definitiu del decret del govern central no se sabrà si els ajuntaments poden dur a terme adaptacions com les que preveu el de Barcelona. L'executiu de Pedro Sànchez, no obstant, sí que va anunciar que donaria marge a una certa "territorialització".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor