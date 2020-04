VÍDEO El vídeo d'una farmacèutica catalana sobre el coronavirus que triomfa a les xarxes

Us avorriu avui que és dilluns de Pasqua i voleu fer una mini classe sobre el mecanisme del SARS-CoV2? Us deixem unes petites explicacions ( molt senzillotes i fetes a grans trets- no aptes per científics- ). . EN realitat la resposta immunitària és molt més complexa i no esdevé exactament tal i com ho explico , però és per que tingueu una vaga idea de com el nostre sistema ataca a l’enemic! 🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠🦠 La INFORMACIÓ ens dóna criteri d’ACCIÓ! #farmaciacosp

A post shared by Farmàcia Maria Cosp M55 (@farmaciacospm55) on Apr 13, 2020 at 1:27am PDT