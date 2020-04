El TSJC diu que només el govern espanyol pot autoritzar les manifestacions durant l'estat d'alarma

La sala contenciosa-administrativa del TSJC ha desestimat el recurs del partit marxista Lluita Internacionalista (LI) contra la denegació per part de la Conselleria d'Interior de la tramitació de la comunicació de concentració per aquest divendres davant del Parlament de Catalunya, que celebra un ple sobre el coronavirus i preveu aprovar els pressupostos de la Generalitat.El partit havia comunicat la seva intenció dimarts passat, però el TSJC recorda que mentre l'estat d'alarma segueixi vigent, el responsable de permetre les concentracions és el Ministeri de l'Interior i no pas el Departament. El partit al·lega que volia fer una concentració de 30 persones mantenint les distàncies de seguretat i critica que es limiti un dret fonamental.El mateix dimarts el Departament va respondre al partit que el decret d'estat d'alarma prohibeix el dret de reunió i el partit va presentar el recurs dimecres. En resposta a la demanda, l'advocat de la Generalitat va al·legar que el decret d'alarma prohibeix el dret de manifestació, mentre que el fiscal va dir que el decret d'alarma sí que permet el dret de reunió però de manera adequada i sota el control de l'autoritat sanitària, i diu que la competència és del Ministeri de l'Interior. El tribunal manté la mateixa postura que la fiscalia, i per això el partit ja anunciat que està pensant recórrer fins al Tribunal Constitucional.En un comunicat, el partit diu que el TSJC els ha reconegut que el dret de manifestació segueix vigent tot i l'estat d'alarma. L'advocat de LI, Benet Salellas, explica que el cas versa sobre drets fonamentals, i creu que el TSJC havia de pronunciar-se sobre el fons de la qüestió. "Aquest és el panorama que ens ofereix l'estat d'alarma: una Generalitat que elimina el dret de reunió i un TSJC que invoca la recentralització per evitar protegir un dels pilars de la llibertat d'expressió i de la pluralitat política, el dret de reunió", comenta Salellas.LI recorda que l'aplicatiu per comunicar concentracions al Departament d'Interior seguia obert dimarts passat i va permetre comunicar la convocatòria per aquest divendres. "Entenem que si no era competència seva resoldre sobre la nostra comunicació, l'havia d'haver traspassat al nou òrgan competent per tal que aquest resolgués, enlloc de denegar-la com va fer", considera la formació. També denuncien que a la web d'Interior "s'informa falsament de la suspensió del dret a reunió mentre duri l'estat d'alarma".Pel partit, "no té cap sentit que mentre s'obliga als treballadors a sortir al carrer per anar a la feina sense garantir les mesures de protecció necessàries ni durant el trajecte ni als llocs de treball, no s'autoritzi una concentració de poques persones complint amb la distància social i les normes sanitàries vigents". "Aquesta prohibició 'de facto' s'inscriu en una escalada repressiva per l'estat d'alarma que constata que ens trobem davant un context de vulneracions flagrants dels drets fonamentals i en particular del dret a reunió i manifestació", asseguren.Per tot això, fan una crida a sindicats, organitzacions i col·lectius a defensar i exercir el dret a manifestació i a "recuperar els carrers" el proper 1 de maig, buscant fórmules per mantenir el distanciament.

