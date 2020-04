VÍDEO La romàntica escena d'una parella casada des de fa 62 anys i ingressada per coronavirus

Sant Jordi és el dia dels enamorats a Catalunya. Per tradició, les parelles s'intercanvien roses i llibres cada 23 de d'abril. Tot i així, aquest any, la diada ha estat marcada pel confinament provocat pel coronavirus. Malgrat la situació, en Juan i la Carmen, una parella casada des de fa 62 anys i que es troben ingressats a l'Hospital de Terrassa, no van voler de deixar de celebrar una data tan especial.Tot i les circumstàncies, tal com mostren les imatges, en Juan va sortir de la seva habitació i va recórrer els passadissos del centre per regalar-li una rosa a la seva dona, que va rebre-la amb un ampli somriure mentre el personal sanitari esclatava en un fort aplaudiment.

