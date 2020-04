Albiach (comuns) defensa que «aquest pressupost és la millor eina per tenir un pla de xoc»

Els comuns avalaran els comptes del 2020, malgrat admetre que no contemplen mesures contra la pandèmia, perquè defensen que "aquest pressupost és la millor eina per tenir un pla de xoc" acordat posteriorment. La seva presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, ha marcat les línies mestres de quines haurien de ser, segons el seu grup, els pilars de la modificació pressupostària que abordarà aviat amb el Govern En aquest sentit, ha reclamat augmentar, "de manera prioritària", la inversió en salut, així com en inspeccionar les empreses per evitar un ús fraudulent dels ERTO o acomiadaments amb l'excusa del coronavirus. També insta a ampliar recursos en afers socials, des d'infància fins a residències, així com incrementar els ajuts als ajuntaments o ampliar supòsits i quantitats de la renda garantida de ciutadania. Les altres prioritats citades són la recerca i la ciència, la protecció a la indústria o les ajudes a autònoms, pimes i sectors específics de la cultura."L'única manera de garantir els serveis públics és garantir els recursos de les administracions", ha asseverat Albiach, que ha defensat la "reforma fiscal progressiva i valenta" que inclouen els comptes o l'augment de la despesa en uns 3.000 milions, i ha retret als grups que reclamen refer els comptes de zero que "fer uns pressupostos nous implica estar un any més sense pressupostos". "Aquest acord es veurà reforçat amb un pla de xoc", ha asseverat.En tot cas, la dirigent dels comuns ha deixat clar que el seu suport "no és un aval a aquest Govern", contra el qual ha carregat i ha denunciat que "intenta desgastar de manera irresponsable el govern espanyol" i el seu grup polític. "Qualsevol excusa és bona, fins i tot el nombre de mascaretes que s'envia", ha afirmat, en relació a la famosa xifra dels 1.714 milers També s'ha referit a uns tuits de Carles Puigdemont contra els comuns i ha afirmat: "No entraré a si aquest virus entén o no de territoris, però aquest virus sí que entén de classes socials". Votaran els comptes, ha afirmat, "per responsabilitat", tot i les diferències amb el Govern, i ha reclamat debatre amb partits, agents socials i experts el futur model de país i com "blindar i democratitzar els serveis públics".Finalment, Albiach ha defensat l'actuació de l'executiu espanyol. "Segurament el govern central podria fer coses millors, però està donant una resposta radicalment diferent a la del 2008", ha assegurat, i ha reclamat a JxCat i ERC que prenguin nota i, "quan el govern espanyol presenti uns pressupostos, siguin responsables, no facin demagògia i no els tombin".En la intervenció al debat sobre la llei d'acompanyament el diputat d'En Comú Podem David Cid ha ironitzat que, "ara que està de moda parlar de fake news, potser és fake economia aplaudir als balcons i votar en contra de més recursos per a la sanitat". S'ha mostrat crític amb el PSC per votar en contra dels pressupostos tot i votar a favor de bona part de la reforma fiscal i també ha lamentat que semblava que "algun membre del Govern no creia que realment" els comuns volguessin l'acord.Cid ha afirmat que la seva abstenció "és possible que tingui cost electoral", però ha assegurat que han prioritzat "les classes populars". Tot i això, ha carregat contra les declaracions de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, conforme una Catalunya independent registraria menys morts : "Produeixen dolor i vergonya a molts independentistes, les hauria de retirar". "La gent no vol bronca i confrontació, vol un govern que governi per tot el país", ha conclòs.El diputat d'ERC Lluís Salvadó ha criticat la lentitud de les institucions europees en relació a la pandèmia i, malgrat compartir "parcialment algunes mesures socials" del govern espanyol, n'ha lamentat la "lentitud i improvisació", així com una "litúrgia i posada en escena del segle XIX, una exhibició gratuïta d'uniformes verds més pròpia de Vox que de Podem, uns cossos militars i socials monitoritzant xarxes socials o el centralisme ideològic" en la gestió de la crisi.El republicà, en canvi, ha lloat la tasca del Govern, "evitant col·lapse de la xarxa sanitària", però també ha reconegut el "dèficit estructural que afecta a la salut i dependència". Per això, ha desitjat que "PSOE i Podem posin remei urgentment" al dèficit fiscal i ha instat a lluitar contra el frau fiscal, per bé que també ha reconegut que cal un canvi de model de gestió de residències de gent gran o reduir la bretxa digital en educació.Teresa Pallarès, diputada de JxCat, ha arrencat amb una defensa de la gestió de Torra al capdavant de la crisi sanitària. "Ha estat una acció valenta", ha ressaltat, en referència a la demanda de confinament total i el tancament perimetral de la conca d'Òdena. Després de repassar conselleria per conselleria, ha donat les gràcies al vicepresident Pere Aragonès "per la feina feta i per la que tocarà a partir d'ara" amb les modificacions dels comptes. Ha ofert "mà estesa", en aquest sentit, a tota l'oposició.En termes de liquiditat, Pallarès ha demanat que els ajuntaments pugui fer servir els romanents per fer front a la crisi, i ha preguntat a l'Estat si "ha arribat l'hora" de parlar d'un nou model de finançament autonòmic i dels "deutes històrics". "Ja no hi ha més excuses", ha assenyalat la diputada, fent servir arguments keynesians.Per contra, Cs ha assegurat que els pressupostos de la Generalitat del 2020 són una "espècie de viatge al passat" , ja que es van elaborar abans de l'arribada del coronavirus i considera que "no serviran per lluitar contra la pandèmia". El diputat José María Cano ha reclamat al vicepresident català, Pere Aragonès, que "els refaci i en presenti uns d'útils". Una afirmació que, en termes generals, ha validat Alícia Romero, diputada del PSC, que no ha considerat "lògic" trobar "necessari" l'aprovació d'uns números que són "insuficients" per abordar un escenari impensable fa tan sols unes setmanes.Maria Sirvent (CUP) ha denunciat que "els comptes són una nova condemna a les classes populars"i ha avisat que hi haurà una "resposta organitzada" si el Govern no atén les demandes de la ciutadania davant la crisi econòmica posterior a la pandèmia. Santi Rodríguez, diputat del PP, ha instat el Govern a terme "més política social i impulsar l'economia i menys procés". Ha indicat, a banda, que els comptes "no són vàlids" per fer front a les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha advertit durant la jornada del matí que amb l'aprovació dels pressupostos no n'hi haurà prou per atendre la magnitud de la pandèmia , perquè els comptes s'hauran de modificar tan aviat com sigui possible i l'Estat haurà de facilitar la disponibilitat de més recursos. "Només amb aquests pressupostos no ens en sortirem", ha afirmat Torra després d'una pregunta del portaveu parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià. El president ha recordat que caldrà "prioritzar" recursos fins que no es puguin aplicar canvis als comptes.En la resposta a ERC, que ha liderat la confecció dels pressupostos, el cap de l'executiu ha subratllat que aquests comptes han estat "llargament desitjats" i doten el Govern d'un "marc" que era imprescindible, però ha insistit que caldrà aplicar canvis immediats. El Govern ja ha detallat que només la inversió en sanitat per combatre el coronavirus s'elevarà a 1.800 milions . El president també ha exposat la necessitat de tenir "un Estat a favor" per superar la crisi del coronavirus. Ha recordat que calen "transferències i no préstecs", eliminar "els topalls de dèficit" i habilitar els superàvits dels ajuntaments per actuar. Torra també ha citat la llosa que suposa el dèficit fiscal o els impagaments vinculats a la disposició addicional tercera de l'Estatut.El Parlament ha debatut i aprovat aquest divendres set decrets llei, cinc dels quals en relació a les mesures urgents del Govern per fer front a la crisi del coronavirus. Han estat aprovats gràcies als vots dels partits que en formen part -Junts per Catalunya (JxCat) i ERC-, però també de grups com Ciutadans, el PSC i els comuns. La crítica més generalitzada a l'executiu és que les mesures són "insuficients" per una pandèmia que pot acabar provocant una caiguda de dos dígits en el PIB català , com va alertar Torra.L'excepcionalitat del moment -gran majoria dels escons buits, material de protecció d'ús generalitzat, neteja constant del faristol per part d'una treballadora del Parlament- ha tenyit tota la sessió i també els missatges que s'han desplegat a l'hemicicle. Jorge Soler, de Ciutadans, ha demanat l'elaboració d'uns nous pressupostos per fer front a la crisi, i ha estès la mà al Govern per aprovar-los. Alícia Romero, portaveu econòmica del PSC, ha indicat que no estava "satisfeta" de la gestió de l'executiu, i li ha demanat que abordés amb més èxit la compra de material sanitari per abastir els hospitals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor