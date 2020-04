VÍDEO Els TEDAX detonen una bengala de maniobres militars a la platja de Pals

Imatges del moment en què TEDAX ha neutralitzat l'artefacte al lloc on ha estat localitzat, a la platja de Pals. Recordeu que si mai us trobeu un artefacte similar heu de trucar al @112 i no l'heu de tocar pic.twitter.com/OU5X3cKWaK — Mossos (@mossos) April 24, 2020

Els Mossos d'Esquadra han localitzat una bengala de maniobres militars aquest divendres a la platja de Pals (Baix Empordà). Una trucada anònima a la Policia Local del municipi ha altertat de la troballa a dos quarts de dues del migdia. De seguida han avisat els Mossos d'Esquadra i la unitat dels TEDAX de Girona s'hi ha desplaçat per desactivar-la.Es tracta d'una balisa senyalitzadora de maniobres militars que utilitza la marina francesa. El temporal dels últims dies hauria estirat aquest artefacte fins a la sorra de la platja gironina. La balisa conté diversos productes químics, com ara sofre, i produeix fum i cremades perilloses. Per aquest motiu, els agents l'han desactivat al mateix lloc on l'han trobat.La Policia Local de Pals ha establert un perímetre de seguretat i una unitat dels Bombers i una altra del SEM s'han desplaçat fins al lloc dels fets de forma preventiva. La maniobra de desactivació ha durat pocs minuts i a tres quarts de cinc de la tarda ja havien aconseguit desactivar l'artefacte.

