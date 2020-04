El fons voltor Azora pressiona per apujar el preu de lloguers en ple confinament

Nou capítol en el conflicte de 250 famílies amb el fons voltor Lazora , del grup Azora. Després de mantenir la negativa a negociar col·lectivament per renovar lloguers a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona i Granollers, ara s'està posant en contacte individualment amb els inquilins per plantejar renovacions a l'alça per aquells contractes que estan a punt de finalitzar. Ho fa obviant el decret aprovat pel govern espanyol que permet prorrogar en les mateixes condicions i durant sis mesos els contractes que acabin durant l'estat d'alarma o els dos mesos posteriors.Aquest és el cas de l'Àlex, veí de Badalona i amb contracte vigent fins al 30 de juny. Viu al bloc propietat d'Azora al barri del Progrés -el primer a entrar en conflicte amb el fons voltor a tot Catalunya- i s'ha organitzat a través del Sindicat de Llogaters. Anteriorment els pisos eren propietat del Banc Sabadell i els llogaters pagaven de mitjana 1.000 euros de lloguer per cada pis. Les famílies van saber a l'agost que Lazora havia comprat l'edifici i al setembre l'empresa va enviar el primer burofax a un veí a qui se li acabava el contracte per avisar de les noves condicions. En comptes de 1.000 euros, Lazora en volia cobrar 1.800.Després de mesos de pressió conjunta Lazora ha tornat a moure fitxa en ple confinament. L'Àlex va rebre un primer burofax el 31 de març, al qual ha tingut accés. Al text, l'empresa anunciava un "programa extraordinari de revisió de les condicions de renovació" mentre l'estat d'alarma sigui vigent. L'Àlex paga 900 euros de lloguer al mes i la proposta del fons era incrementar la quota fins als 1.215 euros mensuals durant els tres primers anys. Durant els altres quatre, preveia que el preu pogués pujar fins als 1.770. És a dir, pràcticament la mateixa oferta que feia als veïns abans del confinament.El segon burofax va arriba el 17 d'abril. L'oferta era la mateixa i aquest cop només es feia referència als 1.215 euros dels tres primers anys. Azora donava 30 dies per rebre una resposta. L'Àlex, doncs, va rebre la segona notificació quan estava previst que l'estat d'alarma s'allargués fins al 26 d'abril. Com que el seu contracte acaba el 30 de juny, si el Congrés dels Diputats no haguessin autoritzat aquest dijous una tercera pròrroga de l'estat d'alarma fins al 10 de maig, no hauria tingut dret a demanar una pròrroga de sis mesos del seu contracte. "Estan intentant renovar contractes de manera ràpida abans que els llogaters puguin acollir-se al decret del govern espanyol", considera l'Àlex.Després de rebre la proposta dues vegades, el veí de Badalona va respondre a Azora reclamant que el preu del lloguer es mantingués en els 900 euros actuals. També demanava tancar la negociació ara i no haver de recórrer a la pròrroga aprovada per la Moncloa. L'Àlex també expressa el seu rebuig a les característiques de l'oferta del fons voltor. "Proposen augments interanuals que estan prohibits per llei", recorda.L'1 de març el Sindicat de Llogaters reunia un miler de persones en una manifestació a Badalona per reclamar a Azora que renovés els lloguers a 250 famílies. Dies abans, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet, Badalona, Terrassa i Granollers havien expressat el seu suport als llogaters.A més, el Parlament va demanar la compareixença a la cambra dels representants d'Azora, amb Concha Osácar al capdavant, amb el suport de JxCat, ERC, PSC, comuns i CUP. Lazora és propietari 7.000 pisos a l'estat espanyol i el grup Azora en gestiona 13.000.

