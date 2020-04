L'ERO de Ryanair, declarat nul

L'Audiència Nacional ha declarat nul l'ERO de Ryanair que afectavava 224 treballadors de les bases de Girona, Tenerife, Lanzarote i Gran Canaria, segons han informat els sindicats demandants. En una sentència, el tribunal obliga l'aerolínia a readmetre els acomiadats amb les mateixes condicions de feina que tenien abans de l'ERO i a pagar-los els salaris de tramitació, és a dir, els que no han cobrat des dels acomiadaments.La decisió del tribunal arriba després d'una demanda dels sindicats USO, SICTPLA i SEPLA. "Es constata mala fe, frau, coacció i abús del dret en la manera de procedir patronal", ha assegurat el secretari general d'USO a Ryanair i un dels afectats a Tenerife Sud, Gustavo Silva."Ja no som els treballadors que titllem d'il·legals a Ryanair, la pròpia Audiència Nacional és duríssima en la seva sentència amb una empresa que sempre ha utilitzat coaccions i amenaces amb la seva plantilla i ha menystingut les lleis i les autoritats espanyoles", ha afegit Silva.La vista pel judici es va celebrar el 10 de març, i ja llavors els sindicats es van mostrat satisfets amb el resultat perquè consideraven que s'havien "demostrat tots els incompliments de Ryanair".En total, a Girona es van acomiadar 13 treballadors, i a la resta se'ls va exigir firmar un canvi en les condicions de feina per fer-los contractes fixos discontinus.

