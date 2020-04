Cs i PSC rebutgen els pressupostos perquè «no serviran» contra la pandèmia i insten a refer-los

Cs ha assegurat que els pressupostos de la Generalitat del 2020 són una "espècie de viatge al passat", ja que es van elaborar abans de l'arribada del coronavirus i considera que "no serviran per lluitar contra la pandèmia". El diputat José María Cano ha reclamat al vicepresident català, Pere Aragonès, que "els refaci i en presenti uns d'útils". Una afirmació que, en termes generals, ha validat Alícia Romero, diputada del PSC, que no ha considerat "lògic" trobar "necessari" l'aprovació d'uns números que són "insuficients" per abordar un escenari impensable fa tan sols unes setmanes.En la primera intervenció al Parlament en el debat per aprovar els comptes d'aquest divendres, el diputat de Cs ha lamentat que, com que Quim Torra va anunciar eleccions després dels pressupostos, JxCat i ERC pretenien convertir "l'aprovació de la principal llei del Parlament en un primer míting de campanya". Cano ha centrat les seves crítiques, a banda de la manca de mesures contra el coronavirus, en la reforma fiscal o en la despesa de l'administració o en estructures d'estat.Els comptes, segons el diputat de la formació taronja, "sotmeten a més pressió fiscal a la classe mitjana i treballadora" i, a més, "en el pitjor moment, en plena pandèmia". També ha exigit "eliminar tot el greix acumulat després de 40 anys d'administració", retallar la despesa en TV3, el Diplocat o el Cesicat o les "xarxes clientelars", i ha reclamat, després de l'aprovació dels comptes, constituir un "fòrum autonòmic per a la reconstrucció de Catalunya".La diputada del PSC ha assenyalat que els pressupostos "van tard", i ha constatat que la pandèmia encara ha complicat més el context. "La pregunta que ens hauríem de fer és si aprovar aquests comptes són tan necessaris com diuen el Govern i els comuns", ha assenyalat Romero, que troba "lògic" considerar-los "no tan necessaris". "Són insuficients per resoldre aquesta crisi ni tampoc els problemes que hi havia abans", ha assenyalat la portaveu econòmica dels socialistes, que hauria apostat per decrets lleis basats en crèdits per millorar la situació d'autonòms i empreses.Romero ha definit com a "estèrils" els pressupostos. "Ja no servien al febrer, no serviran per afrontar els problemes que tenim avui", ha assegurat la dirigent socialista, que ha posat com a exemple la pobresa infantil a Catalunya. "Les ganes que tenien de resoldre problemes era més aviat baixa", ha destacat la diputada, també en referència a l'educació. El 36% de l'alumnat, ha indicat, hauria de canviar de centre per acabar amb la segregació, i també ha aprofitat per carregar contra la situació de la gent gran. "La situació és molt angoixant a les residències", ha insistit Romero, que s'ha queixat de la manca de places i de la falta de reflexió sobre el model residencial a Catalunya.En salut, ha apuntat, es continua "enganyant" amb el total de la despesa, perquè cada any "es gasta més del que es pressuposta". "Hem maltractat els professionals", ha indicat Romero, que ha considerat oportunista que ara el Govern es plantegi millorar les condicions als sanitaris per haver afrontat la pandèmia des d'hospitals i centres d'atenció primària. Per tot plegat, ha apuntat que es podrien haver "guanyat sis setmanes" si s'hagués renunciat a aquests comptes per fer-ne uns de nous destinats a l'epidèmia. La diputada socialista, a banda, ha dubtat que el Govern tingui un" visió a mig termini" tenint en compte que l'executiu havia de convocar eleccions.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha advertit durant la jornada del matí que amb l'aprovació dels pressupostos no n'hi haurà prou per atendre la magnitud de la pandèmia , perquè els comptes s'hauran de modificar tan aviat com sigui possible i l'Estat haurà de facilitar la disponibilitat de més recursos. "Només amb aquests pressupostos no ens en sortirem", ha afirmat Torra després d'una pregunta del portaveu parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià. El president ha recordat que caldrà "prioritzar" recursos fins que no es puguin aplicar canvis als comptes.En la resposta a ERC, que ha liderat la confecció dels pressupostos, el cap de l'executiu ha subratllat que aquests comptes han estat "llargament desitjats" i doten el Govern d'un "marc" que era imprescindible, però ha insistit que caldrà aplicar canvis immediats. El Govern ja ha detallat que només la inversió en sanitat per combatre el coronavirus s'elevarà a 1.800 milions . El president també ha exposat la necessitat de tenir "un Estat a favor" per superar la crisi del coronavirus. Ha recordat que calen "transferències i no préstecs", eliminar "els topalls de dèficit" i habilitar els superàvits dels ajuntaments per actuar. Torra també ha citat la llosa que suposa el dèficit fiscal o els impagaments vinculats a la disposició addicional tercera de l'Estatut.El Parlament ha debatut i aprovat aquest divendres set decrets llei, cinc dels quals en relació a les mesures urgents del Govern per fer front a la crisi del coronavirus. Han estat aprovats gràcies als vots dels partits que en formen part -Junts per Catalunya (JxCat) i ERC-, però també de grups com Ciutadans, el PSC i els comuns. La crítica més generalitzada a l'executiu és que les mesures són "insuficients" per una pandèmia que pot acabar provocant una caiguda de dos dígits en el PIB català , com va alertar Torra.L'excepcionalitat del moment -gran majoria dels escons buits, material de protecció d'ús generalitzat, neteja constant del faristol per part d'una treballadora del Parlament- ha tenyit tota la sessió i també els missatges que s'han desplegat a l'hemicicle. Jorge Soler, de Ciutadans, ha demanat l'elaboració d'uns nous pressupostos per fer front a la crisi, i ha estès la mà al Govern per aprovar-los. Alícia Romero, portaveu econòmica del PSC, ha indicat que no estava "satisfeta" de la gestió de l'executiu, i li ha demanat que abordés amb més èxit la compra de material sanitari per abastir els hospitals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor