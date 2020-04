La UE avisa al Regne Unit sobre les negociacions comercials: «El temps corre»

La segona ronda de negociacions comercials entre la Unió Europea i el Regne Unit s'ha tancat sense cap progrés "substancial" en àrees que per al bloc comunitari són "fonamentals". Segons ha explicat el negociador europeu, Michel Barnier, la posició britànica en algunes qüestions és "decebedora" i ha subratllat que serà difícil tancar un acord si no hi ha "realisme", "voluntat" i "respecte mutu". "El temps corre", ha advertit Banier, que ha recordat que una pròrroga del període transitori, a la qual es nega el govern britànic, s'hauria d'acordar abans del 30 de juny. "El Regne Unit no pot rebutjar la pròrroga i alhora alentir la negociació en algunes àrees", ha alertat Barnier.Després que s'hagin reprès les negociacions aquesta setmana, el negociador europeu ha assenyalat que les àrees en les quals hi ha més discrepàncies continuen sent les mateixes que en la primera ronda de negociacions. La "igualtat de condicions" en el comerç, la pesca, la cooperació judicial i en seguretat i la governança del pacte de noves relacions continuen allunyant les dues parts d'un acord.En aquest sentit, Barnier ha advertit que "no hi haurà cap acord de lliure comerç ambiciós sense garanties de competència justa" i ha avisat que "la Unió Europea no acceptarà cap acord econòmic que no inclogui una solució equilibrada, sostenible i a llarg termini pel que fa a la pesca". "Si no hi ha acord sobre la pesca, no hi ha acord de comerç", ha subratllat el negociador europeu.Durant la segona ronda de converses per negociar la relació comercial, Barnier ha assegurat que els britànics han tancat de nou la porta a demanar una extensió del període transitori, que acaba aquest any. Per la seva banda, la Unió Europea no rebutja la idea d'allargar la transició tenint en compte el calendari ajustat per a la negociació. Malgrat demanar "realisme" als britànics, Barnier ha apuntat que encara és massa d'hora per plantejar la possibilitat d'una pròrroga."El fracàs o l'èxit de la negociació es constatarà al final. Encara tenim temps", ha dit el negociador europeu, que s'ha mostrat optimista en poder encara "superar" les diferències amb els britànics per tancar un acord el juny.Amb tot, Barnier ha advertit que cal fer "veritables progressos" d'ara al juny per tal de tenir un acord que estigui "a l'altura de la interdependència econòmica i la proximitat geogràfica". "Tenim dues rondes més de negociacions. Hem d'utilitzar-les per fer un progrés real i tangible en totes les àrees", ha dit Barnier.Els equips negociadors europeus i britànics es reuniran de nou l'11 de maig i l'1 de juny per intentar arribar a un acord sobre la relació comercial un cop acabi el període transitori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor