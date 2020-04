Més de 20.000 persones segueixen des de casa el Sant Jordi Musical d'Estrella Damm

Més de 20.000 persones van seguir la programació que Estrella Damm va emetre a través del web estrelladamm.com i del compte d’Instagram @AgendaEstrellaDammCat per celebrar el dia de Sant Jordi. Una programació en la que la música va ser la protagonista principal, i que s’ha adaptat a la situació actual per seguir celebrant el Sant Jordi Musical, enguany però, des de casa.Quasi 8.500 persones esperaven connectades a la web d’Estrella Damm a les 18.30 per donar el tret de sortida al Sant Jordi d’Estrella Damm. Dues hores en les que les actuacions de Balkan Paradise Orchestra, Blaumut, Cesk Freixas, Ferran Palau, Gertrudis, Itaca Band, Meritxell Neddermann, Núria Graham, Suu i The Tyets van compartir pantalla amb les recomanacions musicals dels discjòqueis Òscar Broc, Albert Miralles, Dani Nel·lo i Miqui Puig d’iCat.I, com mana la tradició, no podien faltar les roses -virtuals, això si- i els llibres, aquests últims a través de les recomanacions de Nil Moliner, Miki Nuñez, Marc Ros (Sidonie) i Adrià Salas (La Pegatina).Un Sant Jordi Musical que es va completar amb les intervencions dels humoristes Elisenda Carod, Peyu i Pep Plaza; dels músics Guillamino i Joan Pons (El petit de cal Eril), i de periodistes com Xantal Llavina, Marta Pérez Verge, Gerard Romero, Marta Salicrú i Mònica Terribas.Tots aquells que es van perdre el Sant Jordi Musical o volen tornar-lo a viure, fins aquest diumenge encara són a temps de veure’l tantes vegades com desitgin a través del web estrelladamm.com i del compte d’Instagram @AgendaEstrellaDammCat

