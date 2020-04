Espanya, entre els països de la UE amb més risc de retrocés democràtic pel coronavirus

Espanya es troba entre els membres de la UE amb més risc de perdre qualitat democràtica arran de la crisi de la Covid-19, i empitjora encara més la seva classificació si la reduïm als països de la UE-15, on només Grècia es troba en una pitjor situació. Això és el que assenyala és un informe de l 'Institut V-Dem , que mesura la qualitat democràtica arreu del món, i que ja en altres ocasions ha deixat malparat l'Estat espanyol Segons aquest informe, l'estat espanyol presenta un "risc moderat" de patir un retrocés en qualitat democràtica, mentre que la resta de països de la UE-15 presenta un "risc baix", i només Grècia està pitjor classificada, amb un "risc alt". La resta d'estat membres de la UE amb un risc "moderat" o alt es corresponen a països del centre i est d'Europa que van ingressar al club europeu en les ampliacions posteriors.L'Institut V-Dem, que ha elaborat aquest rànquing a partir de dades recollides per una trentena d'acadèmics a començaments del mes d'abril, assenyala que "la resposta dels estats a la pandèmia del coronavirus pot accelerar les tendències antidemocràtiques".L'informe situa un estat en "risc alt" de retrocés democràtic si alguna de les mesures preses per combatre la Covid-19 "inclou una greu violació dels estàndards democràtics per a situacions d’emergència", i en "risc mitjà" si es produeixen "infraccions d'un o més d'aquests estàndards" i si es detecta una "tendència autocràtica".També es considera que un estat és en "risc mitjà" si no hi ha clàusules que aixequin l'estat d'emergència quan la crisi provocada per la situació de crisi provocada per la Covid-19 millori, i si els poders legislatius no tenen capacitat per forçar l'executiu a aixecar l'estat d'emergència."En els països amb un risc mitjà o alt d’inversió pandèmica, la supervivència democràtica depèn d’una societat civil vigilant que pugui influir i supervisar els governs", assenyala l'informe.El treball de l'Institut V-Dem no fa referència a Espanya, més enllà de qualificar-la en "risc mitjà" de retrocés democràtic. Altres 33 estats del món estan classificats amb el mateix risc que Espanya, per 48 situats en un "risc alt", 25 que ja són plenament "autocràcies". La major part d'estats amb risc "baix" se situen a Europa Occidental.

