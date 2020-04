Salvador Illa: «Ara sí, estem doblegant la corba»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha valorat les dades del dia sobre l'estat de la pandèmia i ha indicat que s'ha aconseguit un descens del nombre de contagis i, per primera vegada, el nombre de curats ha superat el nombre de nous positius. "Ara sí, estem doblegant la corba", ha dit el ministre, que ha reclamat prudència i ha agraït l'esforç exemplar de la ciutadania. Fa onze dies, el ministre ja va assegurar que s'estava doblegant la corba. Illa ha remarcat que el nombre de contagiats s'ha de continuar reduint, i ha lamentat que encara hi ha ha massa morts: 367 en 24 hores, la xifra més baixa de l'últim mes. En nou comunitats autònomes, la xifra de morts ha estat inferior a deu.El govern espanyol es reunirà aquesta tarda amb les comunitats autònomes per abordar les mesures de desescalada. Hi participaran el mateix Illa i la vicepresidenta Teresa Ribera, i es "fixarà el marc" per definir com ha de ser el procés de desescalada. Els criteris que plantejarà el govern espanyol seran la capacitat assistencial, la vigilància epidemiològica, els mecanismes per identificar de manera precoç els nous casos i les mesures de protecció col·lectiva que cal tenir preparades per evitar nous brots. "A partir d'aquests criteris i sota la direcció del govern es començarà a treballar en la desescalada", ha dit Illa.Illa signarà demà dissabte l'ordre perquè els nens de fins a 14 anys puguin sortir al carrer a passejar. La norma s'aplicarà a partir de diumenge. Els menors podran sortir un cop al dia, acompanyats d'un adult, durant una hora com a màxim i a un quilòmetre de distància del seu domicili. El ministre ha remarcat que cal mantenir les mesures de distància de seguretat i d'higiene personal i en els espais privats i públics. "En cas que no es puguin mantenir, cal utilitzar mascareta", ha dit el titular de Sanitat.La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha celebrat les bones dades dels últims dies dies però ha reclamat "cautela" i mantenir l'esforç col·lectiu la disciplina social. En aquest sentit, ha dit que les bones dades permeten que ara els menors puguin sortir de casa una hora al dia. Tot i així, ha ressaltat la importància de la responsabilitat individual. "Continuem en estat d'alarma, és imprescindible mantenir les mesures de distància social i d'higiene. Cal sentit comú", ha reclamat Montero, i en aquest sentit ha demanat responsabilitat a pares i mares que a partir de diumenge podran sortir amb els seus fills per passejar.Montero ha celebrat la bona acollida de les comunitats autònomes davant la iniciativa de Pedro Sánchez d'ampliar els pactes de reconstrucció a cada territori "governi qui governi". Montero ha ressaltat la bona rebuda de la proposta de Sánchez en comunitats governades pel PP, i ha instat a Pablo Casado ha atendre la invitació de Sánchez per posar "el benestar col·lectiu" en el focus. "Esperem que es facin els debats oportuns per començar a treure conclusions i prendre mesures que impulsin el nostre país", ha demanat la portaveu. El president espanyol ha mantingut en els últims dies reunions amb diversos actors socials per abordar aquests pactes de reconstrucció social i econòmica.Les bases d'aquests acords, des del punt de vista del govern espanyol, són quatre: el reforç del sistema sanitari, la protecció dels col·lectius més vulnerables, la reactivació de l'economia i una posició forta i unitària a Europa. "En aquestes mesures hi pot haver un alt grau de consens", ha apuntat Montero, que ha demanat que aquest "punt de partida" sigui "enriquit" amb les aportacions de tots els actors que hi vulguin participar. "Tots haurem de cedir una mica perquè hi guanyi tot el país", ha remarcat la portaveu, que ha insistit que qui vulgui resoldre la crisi amb els mecanismes de fa dos mesos s'equivocarà.El govern espanyol ha celebrat els avanços a la Unió Europea per donar una resposta conjunta a la crisi del coronavirus. Ahir el consell europeu va acordar que s'havia de crear un fons de reconstrucció, però no va concretar encara ni quina dimensió ha de tenir ni quin ha de ser el funcionament d'aquesta eina. La Moncloa vol que sigui un fons d'uns 1,5 bilions d'euros, que es facin transferències (i no préstecs) als països més afectats i que es posi en marxa a partir de l'1 de juny. Serà la Comissió Europea qui defineixi la proposta, previsiblement de cara al maig. "Espanya treballarà perquè això es faci realitat. Només junts a l'interior d'Espanya i junts a l'interior d'Europa podrem enviar un missatge de confiança a la ciutadania i als mercats", ha assegurat Montero.En responsable del Centre d'Alertes i Emergències Mèdiques, Fernando Simón, ha explicat aquest divendres que l'aixecament del confinament total, que va suposar el retorn a la feina de treballadors no essencials fa dues setmanes, "no ha tingut un impacte important" en el nombre de contagis, segons les dades de què disposa el Ministeri de Sanitat. Simón ha demanat "una mica de marge" per assegurar que això és així, però ha constat que la transmissió del virus està als mateixos nivells que les setmanes en què hi havia el permís retribuït i recuperable.Això vol dir que ja es pot començar a pensar en la desescalada? Pensar-hi sí, però aplicar-la encara no. Simón ha dit que s'han de valorar dos aspectes: en primer lloc, tenir la capacitat necessària per garantir que si hi ha un rebrot es podrà respondre millor que en la primera onada. Cal, doncs, capacitat assistencial, més llits d'UCI, sistemes de vigilància per seguir l'evolució de l'epidèmia, reduir el retard en la notificació i detectar de manera precoç els possibles contagis.En segon lloc, cal tenir en compte els paràmetres que permeten aquesta desescalada: el nivell de transmissió en les comunitats autònomes o el temps que ha passat en aquelles zones des que no hi ha nous casos, entre més. "Cal valorar com evoluciona l'epidèmia i com de preparada està cada zona en cas que les mesures de desescalada provoqui un augment de casos", ha afegit el doctor.Espanya ha registrat una lleugera baixada en el nombre de morts per coronavirus, amb 367 en 24 hores, la xifra més baixa des del 21 de març. En els últims dies s'havia mantingut una certa estabilitat en uns 400-450 morts al dia i aquest divendres s'ha aconseguit trencar la barrera dels 400. El total de víctimes mortals a l'Estat des que va començar la crisi se situa ja en les 22.524.La bona notícia la trobem, un dia més, en el nombre d'altes: per primer cop des que la pandèmia va arribar a Espanya s'han registrat més noves altes que nous contagis. En les últimes 24 hores, han superat la malaltia 3.105 persones i des de l'inici de la crisi la xifra se situa en 92.355. Pel que fa als nous contagis per PCR, en l'últim dia hi ha hagut 2.796 nous positius, que situen el total en els 202.990. Aquesta xifra de contagis, però, puja si hi sumem les persones que s'han fet un test serològic i han passat la malaltia en algun moment de la crisi. En les últimes hores, se n'han comptabilitzat 1.756. D'aquesta manera, el nombre total de contagis sumant PCR i tests d'anticossos arriben als 219.764.Fernando Simón ha explicat que l'increment de nous casos de PCR suposa un increment de l'1,4%, la millor dada des que va començar la crisi. També ha celebrat que hi ha hagut més curats que nous positius de PCR. "Són bones notícies", ha dit el doctor. Pel que fa al nombre de morts, Simón ha apuntat que per segon cop se situa per sota dels 400.

