El Parlament avala les mesures urgents del Govern entre crítiques per «insuficients»

El Parlament ha debatut i aprovat aquest divendres set decrets llei, cinc dels quals en relació a les mesures urgents del Govern per fer front a la crisi del coronavirus. Han estat aprovats gràcies als vots dels partits que en formen part -Junts per Catalunya (JxCat) i ERC-, però també de grups com Ciutadans, el PSC i els comuns. La crítica més generalitzada a l'executiu és que les mesures són "insuficients" per una pandèmia que pot acabar provocant una caiguda de dos dígits en el PIB català , com va alertar el president de la Generalitat, Quim Torra, fa tot just dues setmanes.L'excepcionalitat del moment -gran majoria dels escons buits, material de protecció d'ús generalitzat, neteja constant del faristol per part d'una treballadora del Parlament- ha tenyit tota la sessió i també els missatges que s'han desplegat a l'hemicicle. Jorge Soler, de Ciutadans, ha demanat l'elaboració d'uns nous pressupostos per fer front a la crisi, i ha estès la mà al Govern per aprovar-los. Alícia Romero, portaveu econòmica del PSC, ha indicat que no estava "satisfeta" de la gestió de l'executiu, i li ha demanat que abordés amb més èxit la compra de material sanitari per abastir els hospitals.Romero no ha fet esment a la recentralització de competències efectuada pel govern espanyol, i tampoc ho ha fet Lucas Ferro, diputat de Catalunya en Comú Podem. "Cal un pla de xoc per fer front a la situació", ha assenyalat Ferro, i s'hi ha afegit Maria Sirvent, representant de la CUP, que ha retret al Govern no haver estat capaç d'allunyar-se de les "receptes del neoliberalisme" per fer front a la crisi. Aquesta tendència, ha dit Sirvent, s'ha notat tant en la sanitat privada com en la gestió de les residències.El vicepresident Pere Aragonès ha estat l'encarregat de defensar els cinc decrets, que inclouen bona part de les mesures en el curt termini que ha adoptat la Generalitat. Es tracta d'iniciatives sobre els autònoms, moratòries impositives, finançament hospitalari i reordenament de prioritats. Es tracta, segons ha detallat després Lluís Guinó, diputat de JxCat, de "mesures de xoc", destinades "exclusivament" a la pandèmia.Anna Caula, portaveu parlamentària d'ERC, ha retret la recentralització del govern espanyol, i ha criticat la presència de militars a les rodes de premsa diàries de la Moncloa. Guinó, a banda, ha defensat una "revisió crítica" del que s'està fent, tal com a determinat Torra, perquè s'està davant d'una decisió "imprevisible". Les dues formacions han indicat la necessitat de prendre mesures socials en el curt termini.

