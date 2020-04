El govern de Colau defensa el funcionament dels serveis socials durant la crisi del coronavirus

L'Ajuntament de Barcelona ha defensat la gestió dels serveis socials municipals durant la crisi del coronavirus, després que aquest divendres una vintena de xarxes veïnals hagin denunciat que la tasca municipal d'atenció a les famílies vulnerables és "insuficient" i el consistori els deriva persones que no pot atendre.Tarafa ha negat que serveis socials hagi deixat d'atendre cap persona vulnerable "Hem atès a tothom que s'ha dirigit a nosaltres", ha assegurat. La regidora, però, ha reconegut que pot haver-hi famílies necessitades que no s'han posat en contacte amb serveis socials.La regidora, a més, ha afirmat que és l'Ajuntament que demana a les xarxes que els derivi usuaris i no viceversa.El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també s'ha referit a la tasca de voluntaris de xarxes veïnals assegurant que les sancions imposades a membre d'aquests col·lectius estan justificades.La regidora de Salut, Gemma Tarafa, intervingut en roda de premsa per oferir dades sobre els recursos utilitzats per serveis socials. Tarafa ha recordat que l'Ajuntament ha incrementat fins a les 2.914 les places d'allotjament, creant-ne 714 de noves.Tarafa també ha assegurat que la distribució d'àpats ha incrementat en un 146% des de l'inici de l'epidèmia i que diàriament se'n distribueixen 9.389 a la ciutat. Pel que fa a les ajudes econòmiques directes a les famílies empobrides, la regidora ha informat que se n'han adjudicat 5.554 per valor d'1,8 milions d'euros.En relació al Servei d'Atenció Domiciliària, ha atès un 16% dels usuaris habituals, concretament aquells que no disposen de xarxa social, familiar o veïnal que pugui atendre les seves necessitats.

