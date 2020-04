El TSJC confirma el processament de Jové i Salvadó per l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat el processament dels diputats d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó per l'organització de l'1-O. Els considerats "arquitectes" del referèndum seran jutjats pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets pel seu paper en els preparatius de l'1-O. Aquest divendres, el TSJC ha desestimat el recurs de reforma interposats per Jové i Salvadó, en què denunciaven vulneracions de drets fonamentals.Jové, exsecretari general d'Economia, i Salvadó, exsecretari d'Hisenda, han de personar-se mensualment al jutjat i tenen retirat el passaport i no poden sortir del país. Així mateix, la jutge els ha imposat una fiança de responsabilitat civil de 2,8 milions d'euros a Jové i 1,6 milions a Salvadó.La magistrada Maria Eugènia Alegret, en la interlocutòria de processament, considera que Jové i Salvadó "van planejar que calia preparar les estructures d'Estat i un adequat finançament per quan Catalunya comptés amb la independència", i que Jové va participar en l'organització i en obtenir finançament, entre altres actes.Jové i Salvadó van ser detinguts en el macrooperatiu de la policia espanyola del 20-S, que es va saldar amb 41 escorcolls i una quinzena d'alt càrrecs detinguts, amb l'objectiu d'aturar el referèndum de l'1-O.

