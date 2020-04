VÍDEO Una parella celebra les noces d'or a l'Hospital del Mar

🎉 La Carmen i en Tomás van celebrar dimecres els 50 anys de casats 💍🎂 d'una manera que segur que no tenien prevista!



✨ Les noces d'or els han agafat a l'@hospitaldelmar, on estan ingressats per #COVID19, però això no ha estat impediment per a poder celebrar l'aniversari 🥳 pic.twitter.com/CupkUR5ZXa — Salut (@salutcat) April 24, 2020

El personal sanitari es va bolcar en la festa on no hi va faltar himne nupcial, pastís i música. De fet, a la parella se'ls va vestir com a nuvis: un vel per a ella fet amb una bata i un corbatí per a ell fet amb una esponja.Després de la "cerimònia", en què una infermera va fer de mestre de cerimònies, van posar música i la parella es va atrevir a ballar. Per acabar d'arrodonir el dia la família els va felicitar per carta i a través de videoconferència. "Van revifar", explica Inés Ibáñez, cap de la Unitat Confinats de l'Hospital del Mar.