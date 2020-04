Farmàcies venen gel desinfectant a més del doble el dia que entra en vigor la limitació del preu

El dia que entra en vigor el preu màxim de venda de gels hidroalcohòlics, algunes farmàcies l'estan venent a més del doble de l'establert. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicava ahir que s'establia com a preu màxim de fins a 150 ml el preu de 0,021 euros. És a dir, que per 120 ml el cost hauria de ser de 2,52 euros però aquest divendres en una farmàcia de Madrid el venien a 6.50 euros.Des del Consell General de Col·legis Farmacèutics asseguren que Sanitat els ha aclarit que aquest import només és d'aplicació per a les empreses autoritzades per a fer-ho de manera temporal per part de l'Agència del Medicament.Es tracta de nou fabricants, entre els quals hi ha Coty, l'Oréal, Antonoi Puig, S.A o Grupo Juste. Per tant, la resta de fabricants podrien seguir-lo comercialitzant al preu que considerin.

