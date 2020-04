FOTOS Casar-se en plena pandèmia

El regidor Ramon Bel, oficiant el casament d'Agustí Roé i Sílvia Fornós Foto: Cedida a NacióDigital

Els testimonis van ser els encarregats d'immortalitzar el moment i retransmetre la boda en directe per instagram Foto: Cedida a NacióDigital

El confinament ha marcat la Diada de Sant Jordi d'este 2020, però tot i això, l'amor ha aconseguit imposar-se. Ho demostra el casament que es va celebrar aquest dijous a Amposta. El saló de plens de l’Ajuntament va ser l’escenari de la celebració d’un casament civil totalment insòlit. En plena crisi per la pandèmica, l’Agustí Roé i la Sílvia Fornós van decidir tirar endavant el seu enllaç, això sí, amb unes mesures molt estrictes.Res de convidats, ni de públic i distanciament social. Només els van acompanyar els dos testimonis i el regidor Ramón Bel, encarregat d’oficiar l’enllaç. En total, cinc persones.Aquesta és l'única boda civil que ha dut a terme l’Ajuntament d’Amposta des de l’inici de l’estat d’alarma per la pandèmica. “Hem hagut d’anul·lar 6 o 7 casaments civils, perquè, evidentment, s’han de complir unes mesures molt estrictes i ja han estat les mateixes parelles les que han decidit suspendre-les. Però en aquest cas va ser diferent. Es notava que per a ells casar-se pel 23 d’abril era molt important”, explica aRamon Bel, el regidor que els ha casat.Inicialment, donades les circumstàncies, existien dubtes. "Els nuvis volien casar-se sí o sí així que vaig consultar a la persona de l'Ajuntament encarregada de preparar els papers si això era factible i si els jutjats estarien operatius per tramitar legalment l'enllaç. Ens van contestar dir que sí, que podíem tirar endavant en aquest sentit", relata Bel. A partir d'aleshores, calia aplicar un protocol molt estricte per evitar contagis. Només hi podrien assistir els dos testimonis i, entre ells, mantenir un distanciament de dos metres. Però també els van obligar a portar mascaretes, per als moments en què el distanciament no es pogués mantenir."L'experiència va ser molt estranya, evidentment. Amb aquesta porto 109 bodes i n'he passat de tots els colors i circumstàncies, però mai una com aquesta. Ho guardaré tota la vida, clar. Per una banda, una sensació de fredor, perquè no aplaudia ningú, ja que els mateixos testimonis eren els que feien les fotos i vídeos, per immortalitzar el moment. Era una sensació trista, per ser una boda. Però al mateix temps, quan vam començar la cerimònia es notava que hi havia molt d'amor. Es notava que allò era molt important per a ells, i va ser bonic tot i les circumstàncies en què ens trobem", relata el regidor.Tot i que no hi podia haver públic, els testimonis van fer possible que el casament arribés a familiars i amics, ja que ho van retransmetre per Instagram Live.Quan l'estat d'alarma passi i les mesures decretades pel Govern ho permeten, els nuvis i l'Ajuntament s'han compromès a repetir la cerimònia de manera simbòlica, per poder-ho celebrar.

