El port de Barcelona repartirà 200.000 mascaretes i 44.000 guants entre la comunitat portuària

El port de Barcelona repartirà gairebé 200.000 mascaretes i 44.200 guants entre la comunitat portuària, tant entre els serveis essencials com entre els seus treballadors, per garantir les mesures de protecció individual. Entre les empreses que estan rebent aquest material es troben les dedicades a serveis portuaris, com són els amarradors, remolcadors i pràctics, i les terminals.El repartiment de mascaretes es va iniciar el dia 20 de març amb material importat pel port que s’ha distribuït en diverses jornades. Tanmateix, dilluns passat es va fer una nova entrega de material amb més de 45.000 mascaretes del tipus FFP2, l’equivalent a les necessitats de quatre setmanes, i 27.700 guants. Durant maig i juny, es realitzaran dues entregues més amb les que s’acabaran de repartir totes les mascaretes FFP2 per cobrir les demandes de protecció del personal de la comunitat portuària.Aquest repartiment de material és possible gràcies a la importació de més de 117.000 mascaretes per part del port de Barcelona i a les 80.900 unitats adquirides per Ports de l'Estat, que també es va encarregar de la importació dels guants. Un cop es distribueixi tot el material, les empreses de la comunitat portuària hauran d’adquirir pel seu compte el necessari per a la protecció del seu personal.

