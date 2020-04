Espanya registra una lleugera baixada dels morts per coronavirus: 367 en 24 hores

Espanya ha registrat una lleugera baixada en el nombre de morts per coronavirus, amb 367 en 24 hores, la xifra més baixa des del 21 de març. En els últims dies s'havia mantingut una certa estabilitat en uns 400-450 morts al dia i aquest divendres s'ha aconseguit trencar la barrera dels 400. El total de víctimes mortals a l'Estat des que va començar la crisi se situa ja en les 22.524.La bona notícia la trobem, un dia més, en el nombre d'altes: per primer cop des que la pandèmia va arribar a Espanya s'han registrat més noves altes que nous contagis. En les últimes 24 hores, han superat la malaltia 3.105 persones i des de l'inici de la crisi la xifra se situa en 92.355. Pel que fa als nous contagis per PCR, en l'últim dia hi ha hagut 2.796 nous positius, que situen el total en els 202.990.Aquesta xifra de contagis, però, puja si hi sumem les persones que s'han fet un test serològic i han passat la malaltia en algun moment de la crisi. En les últimes hores, se n'han comptabilitzat 1.756. D'aquesta manera, el nombre total de contagis sumant PCR i tests d'anticossos arriben als 219.764.Fernando Simón, responsable del comitè de gestió tècnica del coronavirus, ha explicat que l'increment de nous casos de PCR suposa un increment de l'1,4%, la millor dada des que va començar la crisi. També ha celebrat que hi ha hagut més curats que nous positius de PCR. "Són bones notícies", ha dit el doctor. Pel que fa al nombre de morts, Simón ha apuntat que per segon cop se situa per sota dels 400.El nombre d'hospitalitzats i de noves UCI manté la tendència dels últims dies, amb increments de l'1,3% i l'1,8%, respectivament. Cal tenir en compte, però, que el 50% d'hospitalitzats i ingressos a UCI corresponen a la Comunitat de Madrid, la més castigada per la pandèmia seguida de Catalunya.De cara a la desescalada, Simón ha dit que s'han de valorar dos aspectes: en primer lloc, tenir la capacitat necessària per garantir que si hi ha un rebrot es podrà respondre millor que en la primera onada. Cal, doncs, capacitat assistencial, més llits d'UCI, sistemes de vigilància per seguir l'evolució de l'epidèmia, reduir el retard en la notificació i detectar de manera precoç els possibles contagis.En segon lloc, cal tenir en compte els paràmetres que permeten aquesta desescalada: el nivell de transmissió en les comunitats autònomes o el temps que ha passat en aquelles zones des que no hi ha nous casos, entre més. "Cal valorar com evoluciona l'epidèmia i com de preparada està cada zona en cas que les mesures de desescalada provoqui un augment de casos", ha afegit el doctor.Simón ha explicat que entre que una persona es contagia i inicia símptomes poden passar entre 5 i 6 dies de mitjana. Des que té símptomes i va a l'hospital passen de nou entre 6 i 7 dies de mitjana. Després s'ha de fer el diagnòstic i notificar-ho. Tot això porta entre 10 i 15 dies.Per tant, els nous contagis d'avui fan referència a contagis que es van produir fa uns 15 dies. El doctor ha explicat que amb l'estat d'alarma s'han limitat els espais on es poden produir aquests contagis: residències, domicilis i hospitals. "A mesura que anem tenint menys casos podem ubicar millor els punts d'infecció", ha explicat el doctor.Simón ha apuntat que el retorn a la feina de treballadors no essencials "no ha tingut un impacte en la transmissió", segons les dades actuals, tot i que en algun cas ha pogut suavitzar l'evolució de l'epidèmia.Simón ha dit que el coronavirus afecta principalment el sistema respiratori, però també altres òrgans. El doctor ha explicat que hi ha pacients que tenen problemes al cor, al sistema digestiu o urinari. "Són diferents presentacions de la malaltia", ha apuntat el doctor, que ha dit que la Covid-19 presenta uns quadres clínics més amplis que altres malalties, però el principal és el respiratori. Seqüeles? "No tenim informació, s'està estudiant".A preguntes dels periodistes, Simón ha dit que per avaluar tractaments calen assajos clínics i ha explicat que hi ha alguns tractaments que podrien tenir efectes positius, però ha insistit que calen "publicacions sòlides" que ho acreditin. "Els metges han identificat els tractaments que funcionen en situacions similars", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor