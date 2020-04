GUIA Tots els canvis en els exàmens de la selectivitat 2020

Els nous canvis introduïts en l'examen de la selectivitat a Catalunya pretenen, tal com va explicar el Govern en el seu moment, que l'alumnat pugui respondre totes les preguntes per aspirar a la màxima nota de l'examen malgrat no hagi donat tot el temari al seu centre. Ara bé, això no ha suposat en cap cas l'eliminació o reducció del temari avaluable.



La comissió organitzadora de la PAU ha implementat una sèrie de modificacions respecte els exàmens de l'any passat que varien segons la matèria i el mateix model d'examen. Per una banda hi ha proves que la seva estructura s'ha vist modificada i n'hi ha que només han patit modificacions parcials.



Models amb opcionalitat sobre el conjunt de l'examen



Aquí els models que han patit canvis al conjunt de prova afecten a 21 matèries. Les quals, segons la manera en què s'han fet aquesta canvis, s'han repartit entre quatre grups. Ara bé, els exercicis, problemes i qüestions mantenen la tipologia habitual i els criteris generals d'avaluació.





Aquí els models d'examen inclouen una part comuna sobre un determinat tema que tots els alumnes han de respondre i una part optativa on poden escollir. A priori, els exercicis, problemes o qüestions que hi pugui haver mantenen la tipologia habitual i els criteris d'avaluació que s'havien establer a l'inici del curs. Afecta a vuit matèries que, segons les modificacions parcials que hagin patit, es divideixen també en diversos grups.





La selectivitat a Catalunya serà el 7, 8 i 9 de juliol. Uns dies que en principi són els definitius, però que des de la secretaria d'Universitats ja van avisar que quedaven subjectes als possibles canvis o mesures noves que hagin d'adoptar "les autoritats competents" en relació a la pandèmia del coronavirus

Per altra banda, la matriculació al final s'amplia un mes per a tots els alumnes que s'hi vulguin presentar, ja siguin alumnes de matrícula lliure, de segon de Batxillerat o de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). D’aquesta manera, la totalitat dels estudiants que vulguin presentar-se a la convocatòria ordinària de la PAU 2020 hauran fer formalitzar la matrícula a la prova des del 15 de maig fins a la 15 de juny, ambdós inclosos.



Modificacions PAU 2020 by naciodigital on Scribd

