La nova realitat arriba a les andanes dels trens: així es garantirà la distància social

La pandèmia del coronavirus també ha modificat, i modificarà, elements del nostre paisatge urbà. Un d'ells són les andanes de les estacions de tren. El nou look ja és visible en cinc estacions de Barcelona, on Renfe ha col·locat senyals a terra per mantenir la distància social que recomanen les autoritats sanitàries per la crisi de la Covid-19.En concret, són les estacions de plaça de Catalunya, Arc de Triomf, Clot-Aragó, Sant Andreu Arenal i Sagrera Meridiana. S'ha senyalitzat el terra de les andanes, tal com s'aprecia en la imatge que encapçala aquesta notícia, amb petjades per indicar als usuaris on s'han de col·locar per esperar el tren i facilitar així la seva distribució.Aquesta mesura, que també s'ha pres a Madrid, pretén "garantir la mobilitat dels viatgers amb seguretat", segons explica Renfe.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor