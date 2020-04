Xarxes veïnals de Barcelona consideren «insuficient» l'atenció dels serveis socials

Una vintena de xarxes de solidaritat nascudes arran de la crisi del coronavirus a Barcelona han publicat un comunicat en què reclamen a l'Ajuntament més recursos per a les famílies vulnerables i consideren "insuficient" l'atenció prestada pels serveis socials municipals. "Les administracions públiques no han pres mesures efectives per pal·liar l’impacte psicosocial i econòmic d’aquesta crisi", asseguren. Un dels recursos habilitats per aquests col·lectius és la xarxa d'aliments, que segons afirmen, ja arriba a 5.000 persones."Considerem insuficients i gairebé ridículs els punts que s’han habilitat per repartir àpats diaris a la ciutat de Barcelona i a ciutats veïnes de la perifèria com l’Hospitalet de Llobregat, Badalona o Santa Coloma de Gramenet", diuen, a més de denunciar que la declaració d'estat d'alarma posa més èmfasi en la "centralització i la militarització" que en l'àmbit social.En aquest sentit, els col·lectius firmants del manifest retreuen als serveis socials les llistes d'espera generades i expliquen que des de l'Ajuntament se'ls deriven famílies que les xarxes difícilment poden atendre.A més, recorden que en alguns casos la Guàrdia Urbana ha multat membres de les xarxes mentre estaven fent tasques socials.Al manifest, les xarxes reclamen que s'acabi la "persecució" policial i s'acomiadi del cos els agents que "abusin" del seu poder. També l'obertura de més bancs d’aliments amb productes de primera necessitat i més ajudes econòmiques per a les famílies empobrides. A més, posen sobre la taula la suspensió del pagament dels lloguers i dels subministraments, així com la regularització de les persones sense papers.

