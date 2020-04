Torra demana ajuda als comuns per gestionar el desconfinament des de Catalunya

▶️ #President @QuimTorraiPla a @catalunyaencomu: "Exerceixin la influència que tenen al govern espanyol perquè escolti el #Govern de Catalunya. Catalunya ha de gestionar el desconfinament. Es qui té la competència, el coneixement i l'experiència” #Parlament pic.twitter.com/b6lqt2SnoJ — Govern. Generalitat (@govern) April 24, 2020

Mascaretes, guants i distància social per evitar la propagació del coronavirus han estat els principals protagonistes visuals d'una sessió de control atípica al Parlament. En presència de només 21 membres de la cambra -la resta de diputats ha seguit la jornada de forma telemàtica, delegant el vot o bé exercint-lo a distància-, l'executiu s'ha sotmès per primera vegada al control parlamentari des que va arrencar una pandèmia que a Catalunya ja ha causat 9.186 morts . Les primeres paraules de Roger Torrent, president de la cambra, han estat per recordar-los, i després s'ha fet un minut de silenci.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha destinat la resposta a la cap de files dels comuns, Jéssica Albiach, per demanar ajuda a aquest grup polític per tal que influeixi al govern espanyol -del qual formen part- en la línia que el Govern pugui gestionar el desconfinament. "Facin que la veu de Catalunya s'escolti", ha apuntat Torra. "No va ser possible amb el confinament, i espero que l'Estat accepti que la Generalitat tingui competències per al desconfinament", ha apuntat el dirigent català, que no ha desaprofitat la sessió de control per elevar una nova queixa a Torrent per no haver celebrat el ple de forma íntegre a través de vies telemàtiques.Albiach, tot i mostrar un to conciliador, ha retret al Govern "manca d'humilitat" en les rodes de premsa diàries del Govern. "Es necessiten aliances, no trencar ponts", ha indicat la dirigent dels comuns. Torra els ha demanat, en tot cas, que exerceixin "influència" al govern espanyol de cara a la fase de desescalada i, ja en torn de resposta a Miquel Iceta, cap de files del PSC, ha apuntat que posarà en marxa un "acord de construcció" a nivell català amb tots els agents del país.La gestió de la pandèmia a les residències d'avis ha ocupat algunes de les preguntes de l'oposició al Govern. I el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies. Chakir El Homrani, ha defensat l'actuació del seu departament. El Homrani ha negat que es produís "un mes de paràlisi" en la resposta als geriàtrics. De fet, ha dit que l'executiu català que l'executiu es va anticipar en la presa de decisions a la resta de governs. Ha posat com a exemple que es van prohibir les visites i els nous ingressos, ha acusat l'Estat de demorar l'enviament d'equips de protecció i ha demanat una reflexió profunda sobre el sistema residencial.Marta Ribas, diputada de Catalunya en Comú Podem, l'havia acusat de "perdre un mes a les residències", per demorar el traspàs de la gestió a la conselleria de Salut. "Teníem uns serveis retallats i mercantilitzats a les residències", ha afirmar Ribas, que ha acusat ERC de no revertir les retallades als geriàtrics durant la seva etapa al Govern, per congelar tarifes i frenar noves inversions de residències públiques.El diputat Jorge Soler, de Ciutadans, ha preguntat el Govern sobre si els pressupostos que s'aprovaran avui segueixen sent vàlids. "No estaven pensats pel coronavirus, com en tots els països del món. Farem totes les modificacions necessàries", ha assenyalat la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha defensat aprovar els comptes com a eina per fer front al coronavirus . "És imprescindible. Animo tots els grups a fer pinya en això. Només ens en sortirem si tenim totes les eines", ha ressaltat la dirigent d'ERC, que ha alertat de la "crisi" que vindrà després de la pandèmia."Els pressupostos no serveixen", ha recalcat Soler, que ha demanat aparcar "despeses supèrflues" i ha estès la mà per prendre mesures "excepcionals". "Cap pacient del nostre país s'ha quedat a les portes d'un hospital per qüestions polítiques", ha assenyalat Vergés, que ha escoltat com el PSC qualificava de "desastrosa" la gestió a les residències de gent gran, on les víctimes van camí de les 3.000 Carles Riera, cap de files de la CUP, ha estat el primer en preguntar a la consellera, a qui ha traslladat suport per fer front a la crisi però, al mateix temps, ha retret les "retallades" en Salut. Ha estat especialment crític amb la situació a les residències, "convertides en negoci lucratiu" amb protagonistes com Florentino Pérez. Vergés ha agraït la tasca del personal en geriàtrics, i ha admès que ha pogut fer la sensació que s'ha anat "tard" en la gestió. Hi ha 122 residències tipificades com a complexes, mentre que 25 són crítiques. "El virus, quan ha entrat, ha fet estralls", ha recalcat.Riera ha apuntat que tots els recursos de la sanitat privada han de passar a mans de la pública. "No pot ser que es lucrin amb la crisi sanitària", ha indicat el portaveu de la CUP al Parlament, que ha fet la mateixa reflexió en el cas dels geriàtrics. La consellera ha apuntat que des del 12 de març la sanitat privada està en mans del sistema públic, i ha ressaltat que s'ha fet el mateix en el cas dels laboratoris. Unes instal·lacions que, segons Riera, no haurien de poder "lucrar-se" amb la recerca per la vacuna.

