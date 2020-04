Oriol Mitjà descarta que les escoles obrin abans de l'estiu

L'epidemiòleg Oriol Mitjà descarta que les escoles puguin reobrir abans de l'estiu. Ho ha declarat en una entrevista a Ràdio4 , en què ha afegit que després de l'estiu "s'haurà de valorar" si es pot tornar.En tot cas, ha apuntat que caldrà prendre mesures de protecció personal com el distanciament social, els tests massius "i si cal inclús la temuda acreditació immunitària". L'epidemiòleg ha afirmat que caldrà prendre moltes mesures perquè les escoles no esdevinguin centres de contagi.Sobre l'acreditació immunitària, ha defensat que el seu ús pot "accelerar" els processos de desconfinament i ha explicat que s'han assessorat per al seu bon ús. Ha afegit que aquest tipus d'eines s'ha fet servir a molts països i que si a escala internacional es va acceptant en altres països, "serà més fàcil" la seva aplicació a Catalunya.L'epidemiòleg ha donat per fet que a finals de juny, encara hi haurà confinament. En aquest sentit, ha apuntat que no es podran fer vacances tal i com s'entenien fins ara, encara que es pugui fixar alguna normativa per anar a la platja.Mitjà ha avisat que si la situació continua com fins ara hi pot haver un rebrot de casos en ple estiu. Per això, ha recomanat fer el confinament de forma prudent, ja que està costant mantenir la taxa de transmissibilitat per sota d'u.Mitjà també ha afirmat que si les autoritats haguessin previst millor la pandèmia el nombre de morts "seria inferior". "Si haguéssim tingut les eines epidemiològiques, ens hauríem estalviat disgusts", ha dit. També ha explicat que la piulada criticant la gestió del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, era "adient" en el moment en què la va fer perquè "no es va saber veure" el que venia i "es van cometre errors", tot i que ha afegit que no ho seria ara perquè s'estan prenent mesures.Mitjà ha assegurat que es va "menysprear" l'epidèmia, la possibilitat que arribés a l'Estat i que això va fer que no compressin les mascaretes, els respiradors i es tinguessin les UCI preparades amb antelació. Ha resumit que la intel·ligència epidemiològica de l'Estat es va demostrar "no suficientment solvent". Ha assegurat que això no es va fer "ni a Madrid ni a Barcelona ni a alguns països del voltant, però sí a d'altres".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor