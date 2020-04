Antonio Moreno: «Sortir a passejar no suposa un risc per als infants»

"Aquesta pandèmia no resulta greu pels nens, amb prou feines són l'1% de les persones ingressades"

"Els pares han de saber transmetre serenitat i dir la veritat amb naturalitat als infants"

"Aquests dies hem vist com ha disminuït el nombre de nens amb pneumònia, bronquitis o crisi d'asma"

El govern espanyol, després d'aprovar les primeres mesures de desconfinament dels nens , va rectificar dimarts a la nit i va autoritzar que els infants poguessin sortir a passejar . Una posició que coincideix amb les del Antonio Moreno. Aquest metge, nascut a Granada, treballa des del 1992 a l'Hospital de la Vall d'Hebron i és el cap de secció de la Unitat d'Al·lèrgia, Pneumologia Pediàtrica i Fibrosi Quística. És el responsable mèdic del programa de trasplantament pulmonar infantil i un especialista en malalties considerades rares que afecten l'aparell respiratori. En aquesta entrevista ens parla de com desconfinar els nens i de com els afecta el coronavirus.- Pel que afecta els nens, la situació no ha canviat. El que sabíem de la Xina era que els nens es veien poc afectats i això s'ha confirmat en els altres països. La proporció de nens que han hagut d'ingressar, en proporció als adults, és molt baixa. És l'1% o menys de les persones ingressades i són casos menys greus. La majoria són casos lleus i molt pocs sí que han d'anar a cuidats intensius. Però gairebé tots evolucionen bé.- És un bon moment perquè els nens comencin a sortir de casa. A mi em sembla bé que surtin a passejar. De fet, crec que és millor que no que vagin al supermercat o al banc. Perquè, probablement, hi haurà menys contacte social en un passeig que que no pas anant amb els pares a comprar. Hauran d'anar amb cura de seguir les recomanacions oficials de rentar-se les mans abans i després de sortir, i mantenir la distància social de dos metres respecte de les altres persones.- El primer que els diria és que estiguessin tranquils sobre els seus fills, perquè ja ha quedat clar que aquesta infecció no resulta greu pels nens. Després, quan surtin, que mantinguin les regles d'higiene i distanciament social, però sense pensar que el confinament ja s'ha acabat. Que evitin el relacionar-se amb altres grups o persones en aquesta fase del confinament i que siguin molt prudents en aquesta desescalada.- No encara. I és molt difícil quedar amb amics a dos metres de distància. Però sortir a passejar no seria un risc excessiu. Portem cinc setmanes confinats i els nens deuen estar lliures del virus.- Crec que, en general, la gent s'està comportant d'una manera exemplar. Esperem que, a banda d'anar als supermercats, els nens puguin sortir a passejar. El que s'ha de fer és seguir les recomanacions.- La veritat és que els nens són capaços d'adaptar-se bé a aquestes situacions. De fet, probablement millor que molts adults. Tret dels que poden tenir algun problema d'hiperactivitat o autisme. Amb els infants, en una situació com aquesta s'ha de ser molt natural i explicar-los les coses amb un llenguatge adaptat a la seva edat, però explicant la situació real i tractant de mantenir una mirada optimista. I fent-los ser responsables i solidari amb tot el món. Sobretot, no enganyar-los ni explicar-los històries. Si no han viscut cap escena terrible, no se'ls ha d'ocultar la veritat. La capacitat d'adaptació dels nens sovint encara ens sorprèn. Ara, els pares han de saber transmetre serenitat.- La sistemàtica de posar-se la mascareta és la mateixa en els nens que en els adults. Hi ha mascaretes per a la seva mesura, però segurament ara no n'hi haurà de disponibles per a tots. El més important, en tot cas, és mantenir dos metres de distància.- El coronavirus ha posat de manifest que hi ha moltes accions que fem els humans que contribueixen a l'existència de moltes patologies. Aquests dies estem veient com ha disminuït molt la contaminació i, alhora, el contacte amb fumadors o amb persones amb infeccions respiratòries per virus. Això ha fet, per exemple, que hagi disminuït el nombre de nens amb pneumònies, bronquitis o amb crisis d'asma. Això demostra que hi ha un seguit de fenòmens ambientals que influeixen en aquests problemes. Però no serà fàcil rectificar moltes conductes quan recuperem la nostra activitat.- Ara tot l'impuls investigador està centrat en el coronavirus. Nosaltres ens dediquem a aquestes malalties rares i és important que continuïn havent recursos en aquest camp. El que ens està passant ara sí que hauria de servir per destacar la rellevància de la investigació de salut i que es destinin pressupostos per això.- Esperem que sigui així. El problema és que amb el temps ens oblidem de les necessitats de seguir tenint cura de la nostra salut, sobretot davant els altres greus problemes que hi haurà, com en l'àmbit econòmic, i que hi hagués noves retallades.

