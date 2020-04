Dolors Bassa podrà sortir de la presó per treballar en una residència de gent gran

Dolors Bassa podrà sortir de la presó de Puig de les Basses per treballar durant unes hores al dia. La junta de tractament del centre penitenciari ha acordat un canvi en l'article 100.2 que des de fa unes setmanes s'aplica a l'exconsellera. Fins abans de la crisi sanitària, Bassa podia sortir uns dies a la setmana per cuidar d'una persona d'edat avançada. Això es va aturar per la pandèmia i fa uns dies la Generalitat va autoritzar que els presos amb 100.2 per treballar poguessin tornar a sortir de la presó.Amb el canvi de 100.2, Bassa podrà tornar a sortir durant cinc dies de la presó per treballar en una entitat que presta serveis essencials. Catalunya Ràdio ha detallat que serà coordinadora terapeuta ocupacional a la residència Vilavella de Torroella de Montgrí.Podrà sortir de la presó de dilluns a divendres durant sis hores cada dia, i haurà de tornar a dormir a la presó. Només podrà sortir per fer aquesta feina, no pas per cuidar d'una persona gran. Quan torni al centre penitenciari, Bassa estarà aïllada de la resta de presos que no surtin, per evitar un possible contagi que entri des de fora de la presó. El 100.2 de l'exconsellera ja ha estat avalat pel jutge de vigilància penitenciària, malgrat l'oposició de la Fiscalia.Amb aquest canvi, Bassa se suma a Jordi Cuixart i als exconsellers Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, que surten a treballar de nou des que Justícia ho va autoritzar. Oriol Junqueras i Raül Romeva, que també podrien fer-ho, continuaran per ara a la presó. En el cas de Junqueras perquè la Universitat de Vic on fa classe està tancada, i en el cas de Romeva perquè prefereix passar el confinament al centre penitenciari mentre duri l'emergència sanitària. Jordi Sànchez i Carme Forcadell tenen un 100.2 que els habilita per fer voluntariat i, per tant, si no hi ha cap canvi, hauran de continuar a la presó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor