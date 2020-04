Detingut un home al Bages acusat de la mort d'una dona amb qui compartia pis

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central investiguen la mort per arma blanca d'una dona de 63 anys, Teresa Garrido Prieto, en un habitatge del Pont de Vilomara, al Bages, a la urbanització River ParkEls fets van passar dijous poc després de les 10 de la nit quan un home va alertar als Mossos que hi podia haver un home ferit en un domicili del Pont de Vilomara. Quan els agents van arribar al lloc dels fets van constatar que hi havia un home que presentava algunes ferides i una dona a l'interior del domicili de la qual la dotació del SEM en va constatar la mort poc després, malgrat els intents dels agents i dels sanitaris per fer-li reanimació cardiopulmonar.Segons han explicat els Mossos d'Esquadra ales ferides que van patir tots dos van ser produïdes per arma blanca, i les de la dona van acabar essent mortals. De la mateixa manera, la investigació treballa amb la hipòtesi gairebé segura que no es tracta d'un crim de violència domèstica. L'home i la dona, que compartien pis, no tenien una relació romàntica.Els mossos van detenir l'home, de 52 anys, com a presumpte autor de la mort de la dona. L'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.Veïns del Pont de Vilomara expliquen que tant la víctima com el presumpte autor de la seva mort són dues persones conegudes al municipi, tot i que "no eren massa socials"..

