Arxivada la causa contra Torra i Vergés per les tendes militars a l'hospital de campanya de Sabadell

Una de les polèmiques generades per la construcció de l'Hospital Temporal Vallès Salut , situat a la pista coberta d'atletisme de Sabadell, ha quedat tancada. En concret, per la retirada de les tendes de campanya de l'exèrcit espanyol sobre el tartan que va motivar la denúncia d'un particular contra el president del Govern, Quim Torra, i la consellera de Salut, Alba Vergés, per "la negativa" que s'instal·lés aquest servei. El titular del jutjat d'instrucció número 3 de Sabadell ha arxivat la investigació.El magistrat, en el seu auto ha indicat "la inexistència" d'indicis per culpar penalment les decisions de la Generalitat i ha descartat que s'adoptessin per "criteris aliens a l'interès públic o provoqués perjudici a la salut de les persones". Un dictamen que ha arribat després que el jutge demanés informació a Salut i a la Unitat Militar d'Emergències (UME).Així, ha constatat que la instal·lació de les tendes va ser per petició del "personal de Salut", quan els militars van plantejar com "alternativa" col·locar panells per separar pacients , l'opció que finalment es va escollir.La gerent de l'Àmbit Metropolità Nord del CatSalut va decidir prescindir d'elles quan se n'havien muntat dues "com a prova" i per "raons justificades" com ara facilitar el control visual dels pacients, optimitzar la superfície útil i la necessitat d'evitar situacions de claustrofòbia o desorientació, especialment entre pacients d'edat avançada, entre d'altres. Un canvi que no va suposar "endarrerir sobre el calendari previst".La decisió del jutge també ha servit per conèixer que la presència de l'exèrcit a Sabadell va ser per la petició de la mateixa gerent de la zona del CatSalut. Va enviar una carta, el 29 de març, al Ministeri de Sanitat perquè posés "a disposició els recursos humans, sanitaris, en especial metges i infermeres, i també logístics dels que disposi el Ministeri de Defensa per col·laborar" en el dispositiu d'emergència que dependrà de Salut.

