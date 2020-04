Els xiringuitos de platja de Barcelona no obriran aquest estiu

Més del 90% dels xiringitos de platja de Barcelona no obriran aquest estiu, segons ha avançat El Periódico. Les incerteses econòmiques davant d’una temporada atípica els han obligat a decidir abaixar la persiana. El sector creu que obrir a mitja temporada amb restriccions d’aforament no és viable, tenint en compte els alts cànons que han de pagar.El rotatiu indica que la mesura es tiraria enrere només en el cas excepcional que l’ajuntament ho arribés amb un acord. Si no hi ha cap moviment, el col·lectiu, un 15 negocis, creu que “les actuals condicions són inassumibles”.La decisió es comunicarà a l’Ajuntament en els propers dies. Només hi ha dos establiments que encara no tenen decidit què faran.La mesura suposarà la pèrdua de més de 600 llocs de treball, entre cambrers, cuiners, personal de seguretat, oficina, manteniment i d’altres. A aquests s’hi han de sumar un centenar de proveïdors afectats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor