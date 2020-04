Comissions assegura que la pandèmia ha mostrat la feblesa de la seguretat laboral a Catalunya

Mònica Pérez (CCOO): "La manca d'equips de protecció ha estat una excusa per moltes empreses"

Al llarg del 2019, s'han produït a Catalunya un total de 113.615 accidents de treball amb 106 persones mortes

La pandèmia ha deixat en evidència la feblesa del sistema de prevenció de riscos laborals a Catalunya. Així ho ha denunciat Comissions Obreres en la presentació de l'informe anual sobre sinistralitat laboral . Segons el sindicat, un nombre elevat dels treballadors s'ha vist exposat al risc de contagi a causa de la improvisació i la falta de mesures preventives suficients en les empreses. Segons CCOO, a partir de dades de la Generalitat, només en el sector sanitari hi ha 7.158 professionals afectats per la Covid-19, el que significa un 15,98% del total de les persones amb contagi confirmat.En el cas dels professionals que treballen en residències de gent gran, hi ha 5.889 persones que estan aïllades o tenen simptomatologia, un 7,62% sobre el total de casos possibles d'infecció. Cristina Torre, secretària d'Acció Sindical de Catalunya, i Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral del sindicat, han valorat les dades a pocs dies del 28 d'abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball. Torre ha afirmat que "és evident que la situació ha sobrepassat l'administració, però alhora s'ha demostrat la mancança del sistema de prevenció".En la resta de sectors, no es disposa encara de dades oficials, però prenent com a indicador les que s'han publicat, hi ha unes 715.000 persones a Catalunya que estan en primera línia lluitant contra el coronavirus en àmbits com la sanitat, els serveis socials, l'alimentació i els cossos de seguretat. De tots ells, el 65% són dones.La central ha denunciat que "moltes empreses han volgut evitar les seves responsabilitats argumentant que no els era possible protegir la salut dels treballadors per la manca d'equips de protecció individual en el mercat, i evitant aplicar mesures organitzatives i d'higiene individual i col·lectiva en activitats on sí que era possible". Mònica Pérez ha assegurat que el recurs de la manca d'equips de protecció "ha estat una excusa".Comissions ha asenyalat algunes de les principals mancances en seguretat laboral i que ara s'han fet més evidents, com el fet que la normativa en prevenció de riscos laborals tracta per igual grans empreses i petites o microempreses, el que suposa un desavantatge econòmic per les petites empreses. La norma de prevenció no inclou tampoc a les persones treballadores autònomes dependents. Ha criticat també que no hi ha una participació equilibrada de la representació legal dels treballadors en la normativa de prevenció.CCOO ha assenyalat un increment del 9,3% d'accidents mortals en el treball el 2019. Aquest increment s'aguditza si no es té en compte la població treballadora autònoma. L'augment d'accidents mortals en la població assalariada es del 25%, amb un fort increment en les dones.Una dada a destacar és l'augment dels accidents mortals anant a la feina (in itinere), que s'incrementen quasi un 30%, i un 45% si només tenim en compte la població assalariada. En xifres absolutes, al llarg del 2019, s'han produït a Catalunya un total de 113.615 accidents de treball. D'ells, 728 són considerats greus o molt greus, generant lesions permanents, i hi ha hagut 106 persones mortes.Una altra dada significativa és que a Catalunya, 1 de cada 3 persones que moren en accident laboral ho fan en el desplaçament al seu lloc de treball. Això planteja, segons el sindicat, el debat sobre els models de mobilitat per accedir al centre de treball, qüestió que Comissions considera que s'ha d'abordar un cop s'hagi superat la crisi sanitària.Comissions ha reclamat una estratègia catalanare de seguretat laboral, i disposar de més recursos per a l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) i de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball (INSST), un major pes i control del sistema públic en la gestió de la vigilància de la salut, una reforma legal per establir uns mínims de qualitat objectivables a la gestió de la prevenció, i establir uns protocols de contingència per a situacions extraordinàries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor