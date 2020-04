VÍDEO La nova cançó de The Rolling Stones per afrontar el confinament

The Rolling Stones han publicat aquest dijous Living in a ghost town (Vivint a una ciutat fantasma. Es tracta d'una cançó inèdita després de 8 anys, quan el 2012 van publicar Doom and Gloom y One More Shot en el recopilatori GRRR!. La nova peça ha estat composta per Mick Jagger i Keith Richards, i ha estat gravada entre Londres i Los Angeles.Tal com recull Europa Press, Jagger explica que estaven gravant "material nou a l'estudi abans de la quarantena i hi havia una cançó que pensem que tindria una ressonància especial donades les circumstàncies que ens està tocant viure".Per la seva banda, Richards apunta que es va registrar el tema fa un any a Los Angeles pel disc nou, però llavors "la merda ens va esquitxar a tots" i juntament amb Jagger van decidir que "la cançó havia de treure's ja i aquí està".El bateria Charlie Watts remarca que el tema "recull l'estat d'ànim" generalitzat d'aquest període de coronavirus, mentre que Ron Wood afegeix que "és una melodia captivadora" i desitja que el públic el gaudeixi.El tema està gravat per Mick Jagger (veu/harmònica/guitarra/cors), Keith Richards (guitarra/cors) Charlie Watts (bateria), Ronnie Wood (guitarra/cors), Darryl Jones (baix) i Matt Clifford (teclats, trompa, saxo, fiscorn).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor