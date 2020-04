Sanitat no permetrà els tests indiscriminats als jugadors de la Lliga

Des que es va iniciar la pandèmia del coronavirus que les competicions del món de l'esport estan aturades i sense tenir ben clar quan es podran reprendre. En el cas del món del futbol, la Lliga està treballant per poder tornar al camp com abans millor, és per això que s'havia presentat un pla amb una sèrie de mesures per poder fer-ho factible. Una d'aquestes era que la realització de tests massius als jugadors, tècnics i treballadors de cada equip a partir del 28 d'abril.Una decisió que ja havia generat polèmica entre els mateixos jugadors i que, segons informa la Cadena Ser, des del Ministeri de Sanitat s'avisa que no es pot fer. Les fonts del ministeri expliquen que les normes actuals només està permès fer test sota prescripció mèdica i sempre que s'ajustin als criteris establers per l'autoritat sanitària. I per tant, als jugadors només se'ls podrien fer els tests en cas de presentar símptomes.Però és que més enllà de voler sotmetre totes les plantilles als tests sense abans haver presentat símptomes, segons explica Mundo Deportivo, la intenció no fer-los un cop, sinó repetir-los constantment: concretament cada tres dies com a mesura de prevenció. Cosa que Sanitat no permetria tampoc.

