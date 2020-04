El primer parc de tulipes de Catalunya espera obrir quan la Covid-19 ho permeti

VÍDEO El primer parc de tulipes de Catalunya, a Capolat, espera obrir les portes al públic quan la Covid-19 ho permeti; informa @AxelLaco #Berguedà https://t.co/AnQdmGeXuZ pic.twitter.com/QG0CZx5f8N — NacióBerguedà (@NacioBergueda) April 23, 2020

Un total de 15.000 tulipes, de 24 tipologies diferents, es troben en plena floració al terme municipal de Capolat, al Berguedà. El projecte, emprès per Tulipmania Barcelona, es tracta d’una prova pilot iniciada a finals de l’any passat en aquest municipi del Berguedà. Aquesta primavera, però, els visitants no podran gaudir d’aquest esclat de colors a causa de la situació generada per la Covid-19.Tulipmania Barcelona és una iniciativa innovadora a Catalunya i, molt probablement, també a l’estat espanyol. Així ho expliquen els seus socis, dos berguedans i un holandès, que han engegat aquest projecte a la població de Capolat.“Creiem en el potencial d’aquest projecte i del Berguedà com a reclam turístic”, assegura la Seila a, una de les sòcies de Tulipmania Barcelona.La plantació es tracta d’un camp de flors que està dividit en dues parts: un showgarden, on expliquen les característiques de les flors i on el visitant les podrà triar i recollir, i el showgarden d’enguany que compta amb un total de 24 varietats diferents de tulipes.El parc compta amb dues temporades, tal com detallen els responsables del projecte. D’una banda, a la primavera (de febrer a maig) hi haurà les tulipes i altres bulbs d’època, i de l’altra, a l’estiu-tardor serà el torn de les dàlies (de juliol a novembre).“Col·laborem amb cases de turisme rural de la zona, amb les quals volem oferir un gran ventall de possibilitats a la comarca”, asseguren els emprenedors del projecte.Els socis de Tulipmania Barcelona lamenten que aquesta primavera cap visitant ha pogut gaudir d’aquesta experiència, i que ja tenien llogats foodtrucks i tipis per realitzar diferents esdeveniments que també tenien previst portar a terme. Tanmateix, Tulipmania Barcelona té previst, de cara a l’any vinent, disposar de dues hectàrees que acolliran 400.000 tulipes.Al mateix temps, els emprenedors expliquen que, en aquest espai, també hi haurà esdeveniments com tallers de flors, música en viu o tasts gastronòmics.