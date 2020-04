VÍDEO Los Manolos actuen per sorpresa al terrat de la Vall d'Hebron

Una celebració especial per a una diada especial i en un context molt complicat. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha rebut la visita sorpresa de Los Manolos, que han actuat de manera inesperada al terrat situat a la planta 11 de l'Hospital General, com a homenatge a tots els que combaten la pandèmia fins i tot en temps de coronavirus, als pacients que lluiten la malaltia i tots els seus familiars.Pocs minuts abans de les vuit, l’hora en què els ciutadans surten al balcó per dedicar un aplaudiment al personal sanitari, l’emblemàtic grup de rumba catalana ha tocat All my loving. Després de l’aplaudiment han fet una versió d’Amics per sempre recentment estrenada per donar ànims als professionals de la salut i una cançó més. La iniciativa ve impulsada a través de la direcció de la Vall d'Hebron, que amb la campanya #AjudemElsHerois intenta capgirar una situació negativa com la de la pandèmia actual per intentar animar tots els treballadors.El concert sorpresa l’han pogut sentir les desenes de professionals de Vall d’Hebron que es trobaven en aquells moments a la Plaça Messi del Campus, just davant de l’Hospital Infantil, per rebre les roses dels veïns. "Amb aquesta acció volíem retre un homenatge als nostres professionals amb una cançó coneguda per tots que el grup ha adaptat per a aquestes circumstàncies", afirma Fran Garcia

