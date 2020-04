Europa esbossa un pla de reconstrucció econòmica sense concrecions

Europa ha començat a esbossar un pla de reconstrucció econòmica per la crisi del coronavirus, però sense concrecions ni sobre la dimensió d'aquest fons ni sobre la manera com s'ha d'ajudar els països més afectats per la Covid-19. El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha dit després de la trobada que s'ha acordat la creació d'un fons de forma "urgent" adreçat als sectors i les àrees geogràfiques més afectades en aquesta "crisi sense precedents". Si bé, però, s'ha mostrat "optimista" per l'acord en el mecanisme, encara hi ha discrepàncies sobre el com.Arancha González Laya, ministra d'Exteriors, ha comparegut aquest vespre per donar els detalls d'aquesta reunió des del punt de vista del govern espanyol i ha celebrat el "canvi de to" i l'"inici d'una dinàmica de negociació". En les dues primeres trobades, es va visibilitzar un dur xoc entre els països del nord i els del sud que, segons l'executiu, s'ha anat llimant e aquesta quarta cimera. "El pacte a Europa està avançant", ha apuntat la ministra, tot i que ha admès que no hi ha encara prou consens sobre qüestions clau.Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea han acordat crear un fons de reconstrucció vinculat al pressupost plurianual de la Unió Europea per rellançar l'economia. En la cimera per videoconferència, que ha durat unes quatre hores, els líders dels 27 han ratificat la proposta de l'Eurogrup de crear un fons per finançar la recuperació econòmica, però no han fet cap progrés per decidir ni la dimensió, ni el finançament ni si els diners es vehicularan a través de préstecs, com volen els estats del nord, o de transferències, com volen els del sud. González Laya ha volgut remarcar que no és una crisi "entre nord i sud" sinó que és "sistèmica" i que, per tant, la resposta també ha de ser "sistèmica".A la reunió, Espanya ha defensat la creació d'un fons "ambiciós" per valor d'un bilió i mig d'euros, que estigui finançat amb deute perpetu per atendre les necessitats derivades de la Covid-19. Els 27 tenen sobre la taula aquesta proposta de fons que es mouria entre el bilió i el bilió i mig, però s'ha d'acabar de concretar. En tot cas, és la xifra amb la qual treballa Brussel·les i que més resignadament accepten fins i tot països com Alemanya.Però el moll de l'os està en el mecanisme que ha de servir per ajudar els països. Segons ha explicat González Laya, encara no hi ha prou consens sobre si s'han de fer transferències als països afectats o s'han de fer préstecs. El govern espanyol advoca per les transferències, que s'haurien d'enviar als països i sectors més afectats per la crisi del coronavirus de forma "asimètrica" en funció del seu nivell d'afectació i necessitats.​En la trobada, els líders europeus han encomanat a la Comissió que presenti una proposta "concreta" sobre com ha de ser el fons i quin vincle ha de tenir amb el pressupost europeu. Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, preveu presentar el projecte abans del 6 de maig.A més del fons de recuperació finançat amb deute perpetu, Sánchez ha reclamat el que el seu govern anomena "un paquet de triple xarxa de seguretat" per protegir l'ocupació amb 1.000 milions d’euros, per finançar la despesa sanitària i per facilitar l'accés a crèdits a les petites i mitjanes empreses. Ha demanat, a més, que això estigui actiu l'1 de juny. El president del govern espanyol també ha posat sobre la taula redefinir les perspectives financeres perquè siguin "més ambicioses" i garanteixin la cohesió territorial i una moratòria del deute per als països més necessitats, com ara Àfrica.A l'inici de la reunió, la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ha avisat als líders dels 27 que l'economia de la zona euro pot arribar a caure fins a un 15% del PIB com a conseqüència de la pandèmia.Segons publica Bloomberg, Lagarde ha advertit amb aquesta previsió als líders europeus que cal actuar davant la profunda crisi provocada pel coronavirus i ha expressat el seu temor que acabin reaccionant "massa poc i massa tard".Durant la seva intervenció per videoconferència en la reunió, la presidenta del BCE ha avançat els escenaris econòmics als quals s'enfronta l'eurozona: en el més greu preveu un enfonsament d'un 15% del PIB, mentre que en l'escenari base la caiguda és d'un 9% del PIB.

