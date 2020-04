Els editors preveuen perdre la facturació de tot un trimestre

"Hem perdut molta facturació. Moltíssima". Així s'ha expressat aquest dijous la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer, que tot i que ha celebrat que les vendes en línia dels comerços del gremi s'han triplicat aquest dia de Sant Jordi respecte a una jornada normal, ha precisat que això cosa no compensa les pèrdues de la diada i del confinament.​El president del Gremi d'Editors i de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, ha pronosticat que durant el confinament pel coronavirus es perdrà la facturació d'un trimestre sencer, si és que amb aquesta previsió no es queden "curts".Tixis ha avisat que "el drama serà veure qui pot aguantar aquest període de confinament", ja que el 70% del sector l'integren empreses petites amb una diversitat molt important i una pluralitat de situacions brutal, i amb un ecosistema molt feble a nivell financer."Realment, no ha estat un Sant Jordi", ha assenyalat Ferrer, que ha emplaçat els ciutadans a la data suggerida pel sector: el 23 de juliol, mancant la seva aprovació per part de la Generalitat i les autoritats sanitàries. Ha recordat també que el sector ven per Sant Jordi entre un 10% i un 30% de la seva facturació anual."Per fer el Sant Jordi de l'any passat, cal esperar el Sant Jordi de l'any que ve", ha dit gràficament Ferrer, que creu que el 23 de juliol permetrà un Sant Jordi en un "escenari completament diferent i no normal", amb mesures de distanciament.Sobre el comportament dels lectors, ha dit que "uns quants han comprat en línia", i uns altres ho faran en les properes jornades, però ha assumit que era impossible vendre el que es ven en una diada de Sant Jordi normal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor