«Estem amb l'ai el cor pels avis»: la polèmica pels trasllats a una residència de Barcelona

La residència de gent gran Amavir Diagonal de Barcelona, de titularitat privada i amb algunes places concertades, té capacitat per a 151 persones. L'epidèmia de coronavirus ha colpejat amb força l'equipament i el 84% de residents són positius per Covid-19. Els familiars critiquen la gestió que s'ha fet de la crisi al centre i s'han organitzat per plantejar les seves demandes a la Generalitat. "Estem amb l'ai al cor pels avis", diu Josepa Reig, una de les portaveus, en declaracions a. Les famílies reclamen un trasllat, però el Departament de Salut defensa que el brot es pot gestionar al geriàtric.Reig assegura que des de l'inici de l'epidèmia han mort 17 persones al centre, però Salut no confirma la xifra. Les demandes de les famílies, a banda del trasllat, són un increment del personal sanitari. "Només hi ha un metge que visita els avis els matins i a la nit una infermera per a tots els residents", assegura Reig.La portaveu de les famílies, que té una tieta a la residència, reconeix que la impossibilitat de visitar els seus familiars dispara la sensació d'incertesa. "Tenim bona relació amb la direcció però com sabem si és fiable el que ens diuen? No veiem què passa allà dins ni si els cuidadors s'han fet el test de Covid-19", argumenta.Reig afirma que una de les principals pors dels familiars és que el virus es propagui per dins la residència i acabi afectant també els avis no contagiats. Fonts del Departament de Salut consultades per, però, asseguren que la residència està qualificada com a tipus A i, per tant, segons els criteris del Departament permet dividir l'equipament en dos espais, un per a positius i l'altre per a no contagiats. Una distribució que ja s'ha posat en pràctica. "La residència va tenir una situació complicada però s’ha pogut redreçar", afirmen des de Salut.Les fonts del Departament consultades informen que per ara 18 persones de la residència han estat derivades a hospitals o han anat a domicilis. "Es considera que no són necessaris més trasllats", diuen.Sobre les demandes de falta de material i personal de les famílies, Salut assegura que s'ha enviat material de protecció al geriàtric en tres ocasions per fer-hi arribar 84 bates, 604 mascaretes FFP2, 490 mascaretes quirúrgiques, 950 guants i 61 ulleres. "Van demanar reforç de personal i es van posar a la seva disposició les borses del Servei d'Ocupació de Catalunya", asseguren.Les famílies, però, desconfien de l'administració i la llista de greuges que expliquen és llarga. Asseguren que la residència no va disposar de tests fins al 15 d'abril i que fins al dia 11 no es va desinfectar per part dels Bombers de Barcelona. El dia 14, a més, Metges Sense Fronteres s'hi va desplaçar per fer tasques de suport. "El director de la residència ens ha comunicat que van derivant pacients a hospitals, els hospitals no els accepten tots i per tant molts es queden aquí", diu Reig."La residència hauria de procurar invertir més en temes de prevenció. Si l'administració no ha respost, la direcció hauria d'invertir amb els recursos de què disposa", diu la portaveu. "La rendibilitat de moltes residències se situa en un percentatge bastant alt", afegeix. La direcció d'Amavir Diagonal no ha respost la petició de

Des de l'inici de la crisi la Generalitat ha apostat per "apuntalar" l'atenció a les residències, primer a través del Departament d'Afers Socials i després de Salut, que en va assumir les competències en plena crisi. Un apuntalament que implica disposar de prou material sanitari i treballadors per atendre els afectats i protegir els que no ho estan.



En alguns casos, però, Salut ha tirat la tovallola i la consellera, Alba Vergés, informava aquest dijous que ja s'havien traslladat 743 persones des de residències a diversos equipaments o a altres geriàtrics que permetessin una millor atenció.



Per ara, la Generalitat ha habilitat 1.151 places per a fer trasllats arreu del país. Tal com va avançar NacióDigital, hi ha almenys 1.500 avis que viuen en geriàtrics que no estan preparats per abordar de manera òptima un brot de coronavirus.



Aquest és precisament el focus del conflicte entre les famílies de la residència Amavir Diagonal de Barcelona i la Generalitat. Els familiars insisteixen en el trasllat i Salut insisteix que no és necessari. Les famílies, a més, asseguren que han traslladat per carta les seves reclamacions al Departament però des de la conselleria neguen haver rebut cap missiva. També asseguren haver-se dirigit per carta al president, Quim Torra, a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i al Síndic de Greuges i diuen que no hi ha hagut resposta. L'única administració que ha contestat és la Diputació de Barcelona, amb el compromís de fer arribar les seves demandes al Govern.

