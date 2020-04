Els vigilants seguretat privada podran controlar la temperatura dels ciutadans

Els vigilants de seguretat privada seran personal autoritzat per controlar les temperatures en els accessos d'edificis i instal·lacions públiques i privades. Així ho ha considerat la Policia Nacional arran d'una consulta realitzada pel Sindicat Federal de Seguretat Privada i Serveis Auxiliars-UGT, que ha indicat que els vigilants de seguretat privada poden realitzar funcions de control de temperatura.En aquest sentit, indica que, en la situació actual, la utilització de termòmetres encaixa dins de l'ús de mitjans tècnics, com també poden ser arcs o raquetes detectores de metalls, que complementen les mesures de seguretat i que en el seu conjunt protegeixen clients i treballadors de les instal·lacions.Tot això ha de ser ordenat per les direccions de seguretat de les empreses, mentre que els paràmetres de temperatures els hauran de definir les autoritats sanitàries.

